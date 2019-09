¿Qué le pasa a Florencia? Cristina suspendió la presentación de su libro en Salta y viaja otra vez a Cuba

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue autorizada hoy por la Justicia para viajar este sábado a Cuba para visitar a su hija, Florencia, quien está desde hace meses en La Habana bajo tratamiento médico. Este será el sexto viaje de la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, y aunque para mañana tenía prevista la presentación de su libro en Salta, debió suspenderla por lo que se descuenta que el viaje no estaba programado.

Los abogados de Fernández hicieron hoy la presentación ante el Tribunal Oral Federal 2, que la juzga por presuntos delitos con la obra pública en Santa Cruz, y ante el Tribunal Oral Federal 7, que está a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas. Ambos aprobaron el pedido, aunque llamó la atención la poca antelación con la que se hizo, sobretodo si se tiene en cuenta que hace menos de una semana que regresó de su último viaje a la isla.

De este modo, la ex mandataria partirá mañana y se quedará hasta el 7 de octubre, veinte días antes de las elecciones presidenciales. Ese dato refuerza entonces la idea de que el cuadro que padece Florencia es de tal gravedad que amerita la presencia de su madre.

En la gira nacional que realiza desde hace meses por su libro Sinceramente, la compañera de fórmula de Alberto Fernández tenía agendada una presentación en Salta para este sábado, pero tuvo que suspenderla a último momento para poder viajar para ver nuevamente a Florencia.

Aunque no se sabe con certeza cuál es el estado de salud de Florencia Kirchner, trascendió que la ex presidenta está muy preocupada, ya que la joven de 29 años está en Cuba desde marzo pasado, cuando viajó para hacer un curso de guión de cine. Desde entonces, no pudo regresar, y el parte médico oficial que emitieron los médicos que la tratan, se habla de que está en tratamiento por un linfedema.

Además, allegados de la familia sostienen que tiene muy bajo peso, y que sufre una severa depresión, lo que no le permite estar en Argentina con su pequeña hija, Helena, quien quedó a cargo de su padre, Camilo Vaca Narvaja

Cristina Fernández voló a La Habana para visitar a su hija cinco veces este año. La última vez también realizó un sorpresivo pedido de autorización de urgencia, y tras conseguir el aval judicial, viajó del 11 al 19 de septiembre. Al regresar, hizo la presentación de su autobiografía en La Matanza, un acto que debió suspender para poder partir a Cuba.

Florencia Kirchner está procesada en dos expedientes, el caso Los Sauces y Hotesur, que esperan fecha para arrancar el juicio oral. Esta semana, su defensa presentó un informe médico con carácter reservado ante el Tribunal Oral Federal 5, el cual llevará a cabo ambos procesos.