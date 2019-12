¿Qué pasa con PayPal y por qué denuncian un cepo secreto? Qué pasa con las plataformas extranjeras

El lunes 28 de octubre, los argentinos amanecieron con una nueva restricción cambiaria. De acuerdo a lo ordenado por el Banco Centralo, el cepo cambiario se ajustó y, desde entonces, sólo se pueden comprar $100 dólares mensuales en efectivo o $200 vía home banking. Sin embargo, hasta ahora la normativa no afectaba los pagos realizados en el exterior con tarjetas de crédito. ¿Por qué entonces dejaron de funcionar PayPal y otras plataformas de pago en el exterior?

"Disculpá, pero no pudimos completar el pago porque fue rechazado por el emisor de la tarjeta. Por favor, intentá nuevamente con otra tarjeta o con otro medio de fondeo para continuar con el pago", es la advertencia que recibieron miles de usuarios que intentaron realizar compras o reservar hoteles con PayPal como plataforma de pago electrónico.

El economista Ariel Setton, especializado en medios de pago, inclusión financiera y bancarización, fue uno de los primeros en advertir desde su cuenta de Twitter la situación. En efecto, todos los pagos realizados con tarjetas de crédito emitidas en Argentina salen de los fondos del Banco Central. En palabras simples: de las reservas. "Parece ser que en vez de bloquear únicamente el fondeo de cuentas, siguiendo regulación del Banco Central, las tarjetas argentinas bloquearon por completo el uso de PayPal y ahora no se puede usar para nada", denunció Setton.

El economista, que le puso voz a las miles de quejas que se volcaron en las redes sociales, se puso en contacto con las autoridades de la plataforma de pago electrónico y la respuesta fue llamativa: "Las transacciones salen rechazadas por el emisor de la tarjeta, osea que no es PayPal quien lo limita. Hablando con ellos, comentan que se dio progresivamente desde el súper cepo del primero de noviembre de este año".

Los límites del Banco Central y qué es lo que no se puede hacer

"Paypal se puede usar como procesador de pagos, no como formador de activos", sostienen desde el Central. Pero, ¿qué significa esto? "Lo que no se puede hacer es fondear la cuenta de PayPal con una cuenta bancaria o con una tarjeta de débito. No podés transferible plata a Paypal. La plata que tenés en PayPal la podés usar sin problemas o conectarla con la tarjeta de crédito y así usás a PayPal como medio de pago en cualquier transacción realizada con tu tarjeta".

En este momento, no existe ningún condicionamiento para el uso de la tarjeta de crédito en el exterior. La restricción, de existir, no responde a una orden del Banco Central, sino de las tarjetas de crédito y sus respectivos bancos emisores.