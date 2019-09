¿Qué pasa si el Fondo no gira la plata? Incertidumbre por el envío de los U$S 5.400 millones

Mientras se espera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) defina si envía los U$S 5.400 millones a la Argentina como parte del millonario préstamo acordado por Mauricio Macri el año pasado, en el Gobierno tienen la expectativa de que el organismo apruebe la revisión y desembolse el dinero. Sin embargo, en los últimos días surgieron dudas debido a posibles incumplimientos recientes del acuerdo: ¿qué pasa si el dinero no llega?

La misión del FMI estuvo la Argentina menos de una semana y partió a Washington luego de una serie de encuentros con el ministro de Economía Hernán Lacunza y el propio Alberto Fernández y su equipo económico. Ahora, el Fondo debe definir en los próximos días si aprueba o no las cuentas de la Argentina y envía los U$S 5.400 millones.

En el Banco Central que comanda Guido Sandleris insisten en que última misión auditaba los últimos tres meses y no la compleja situación que se desató posterior a las PASO. “Los números son por las metas de junio, no por este período, hay un acuerdo con pautas establecidas y cualquier cambio debe ser aprobado por el Fondo”, aseguró una fuente del Central a BigBang. En el Gobierno insistieron en las últimas horas en que si el Fondo no envía los dólares, la economía no iba a sufrir una nueva turbulencia.

En este contexto, y mientras la incertidumbre en la Argentina no frena, habría tres países (Italia, Suecia y Holanda) que podrían oponerse en el directorio del Fondo al desembolso del tramo de U$S 5.400 millones. Según Página 12, expresaron la negativa días atrás en un encuentro convocado para analizar el impacto de la crisis. El rechazo es porque creen que el Gobierno argentino incumplió los términos del programa acordado y podrían esperar al eventual cambio de gobierno antes de comprometer más recursos.

Sin embargo, la posición dominante es la de los Estados Unidos, el principal accionista del Fondo, que hasta ahora, a pesar del impacto de la crisis, mantiene el respaldo al programa económico.

Para la ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, el FMI es “gran co-responsable del fracaso económico”. La economista señaló a BigBang “formalmente muchos de los argumentos que podían inhibir una aprobación, con el control de cambios y el reperfilamiento de los vencimientos de deuda, tiene un changüí”. “Ojalá los U$S 5.400 millones se queden en las reservas y no se fuguen”, remarcó, y agregó: "En el directorio del FMI hay muchas tensiones, pero creo que va a hacer el desembolso".

Para el economista Juan Valerdi, si el FMI no envía el dinero la compleja situación económica que atraviesa el país puede agravarse. “Sería una señal contundente contra Macri, le estaría diciendo ‘ya fue’; el mismo Fondo que le fomentó la campaña con plata para que la use lo que quiera. Sería muy fuerte como para pase desapercibido”, sostuvo en diálogo con BigBang.

Lo que defina el FMI no es menor: de hecho, una de las principales preocupaciones del candidato a presidente del Frente de Todos es cuál será el nivel de las reservas del Banco Central el 10 de diciembre. Sin ir más lejos, sólo este lunes, luego de que comenzara a regir el nuevo cepo, las reservas cayeron U$S 954 millones respecto al cierre del viernes. Hasta ayer, las reservas internacionales eran de U$S 53.144 millones. La queja del equipo económico de Fernández es porque la demora de la Casa Rosada en impulsar un control de cambios hizo que se perdieran alrededor de U$S 10.000 millones.

Marcó del Pont analizó que las medidas adoptadas por el Gobierno el domingo fueron “tardías”. “El retraso en asumir el problema de restricción externa llevó a un endeudamiento masivo que es una herencia pesada, un endeudamiento con el FMI cargado de condicionalidades.

Para Valerdi, “técnicamente los U$S 5.400 millones están atados al cumplimiento de las metas hasta el 30 de junio. Sin embargo, en contabilidad hay una regla: las pérdidas se contabilizan cuando se conocen y las ganancias cuando se contabilizan. Si hay un problema visible con medidas que complican el cumplimiento de las metas de déficit fiscal, puede ser que los burócratas del FMI no quieran arriesgarse”.