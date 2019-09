"¡Renuncio!": la noche de gritos, furia y descontrol en Olivos, según Luciana Salazar

Luciana Salazar volvió a twittear. La modelo usó las redes sociales para volcar la información "privilegiada" que asegura recibir en relación al duro presente político que atraviesa el país, en especial después de la dura derrota que sufrió en presidente Mauricio Macri en las PASO. ¿Qué dijo ahora?

De acuerdo a lo que se puede desentrañar de sus ya no tan enigmáticos tweets, el presidente habría estallado el sábado por la noche al escuchar en boca de Mirtha Legrand la palabra "fracasado", para describir su presente político. En efecto, la "Chiqui" se mostró lapidaria con el mandatario y advirtió desde su mesa: "Macri era un triunfador y ahora se ha transformado en un fracasado. Es terrible".

Mirtha Legrand: "Mauricio Macri se ha transformado en un fracasado"

Esta no es la primera vez que las palabras de la conductora logran impactar de lleno al presidente. La misma Legrand confirmó que, después de la filosa entrevista que le hizo en Olivos, recibió varios llamados por parte de la mesa chica de Macri, todos cuestionando el poco cuidado que tuvo al preguntarle sobre la actualidad.

Pero lo de anoche, fue aún más grave. En estos últimos tres años y medio, su apoyo fue incondicional y expreso; aunque por momentos deslizó ciertas críticas. Sin embargo, en su último programa la diva no sólo aceptó la posibilidad de invitar a Alberto Fernández antes de las elecciones generales de octubre -algo a lo que se había negado antes de las PASO, en claro apoyo a Macri-, sino que además analizó el momento en el cual comenzó la "debacle" del presidente.

El encuentro fue el 24 de mayo del 2016, sólo 166 días después de la asunción presidencial. Del encuentro participaron, además, Marcos Peña y el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis. Fue días después de que el Gobierno anunciara los primeros tarifazos. "Esa vez que almorcé con Macri y le expresé mi opinión sobre los aumentos de las tarifas, le dije que habían sido 'sangrientas'. No me acuerdo bien la palabra, pero ahí empleo palabras muy terminantes", recordó. ¿Cuál fue la reacción del presidente? "Él me dijo: 'Bueno, había que hacerlo; todavía vamos a tener que nivelar más'", relató la "Chiqui", antes de sentenciar: "Creo que la debacle empezó ahí".

"Descontrol y gritos en Olivos. Le piden a referentes políticos que lo controlen", twitteó Salazar, en alusión al ataque de furia que habría protagonizado el presidente al escuchar a Mirtha por televisión. "Comenzó por la noche, entre reproches y la conciencia de haber quedado aislado del mundo. Esto derivó en una peligrosa palabra: 'Renuncia'", aportó la rubia.

¿Cuál fue el detonante del estallido presidencial? De acuerdo a la modelo, el "escuchar la palabra 'fracasado' desencadeno todo". Creer o reventar.