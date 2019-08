"Satisface a Mauricio" y "enorme caricia desde Hurlingham": los bots que expusieron la campaña tuitera de Macri

“Satisface a Mauricio, enorme caricia desde Hurlingham”. A días de las elecciones y en pleno cierre de campaña de Mauricio Macri comenzaron a aparecer y viralizarse decenas de mensajes en Twitter con frases incoherentes y en diversos idiomas que expusieron el uso de trolls y bots de Juntos por el Cambio. Con el hashtag #YoVotoMM, se publicaron miles de mensajes que no lograron pasar inadvertidos.

Las fallas no tardaron en quedar expuestas por varias razones: en primer lugar, había frases inconsistentes y sin ningún tipo de coherencia que simulaban ser un mensaje de apoyo a Macri con el hashtag. En segundo lugar, porque se trataba de usuarios que habían sido creados recientemente, casi ninguno seguía otras cuentas y los únicos tweets publicados eran referidos a al trending que buscaban instalar; y en tercer lugar por los nombres insólitos de los falsos usuarios, como “Larita Poelking” o “Linsey Corssley”.

Los mensajes fueron de los más variados, aunque el más llamativo de todos fue el que decía: “¡Satisface a Mauricio! ¡No te relajes! ¡Te Elijo! Enorme caricia desde Hurlingham”, publicado por un bot con el nombre de “Lavonne Smythorsmith”. Lo insólito es que ese mensaje se replicaba por varios usuarios. De hecho, entrada la noche y varias horas después de que finalizara el discurso de Macri continuaba siendo primera tendencia el hashtag “Satisface a Mauricio”.

Expertos en redes sociales explicaron que el error pudo haber sido provocado por una falla de los proveedores contratados para “inflar” el hashtag. Si bien no es la primera vez que se pone la lupa sobre el uso de trolls por parte del gobierno, esta fue una de las veces que quedó más expuesto, ya que inclusive muchos de los mensajes estaban en otros idiomas. Si bien hubo algunos mensajes que fueron traducidos al español, la gran mayoría no tenía ningún tipo de coherencia.

Kirchner desea revivir una vez más a Argentina, pero siempre que el Sr. Macri resida en sus competidores, ciertamente nunca tendrá éxito. #YoVotoMM — Lavonne Smythorsmith (@LavonneSmythor1) August 9, 2019

Macri posee señaló que anhela excelentes relaciones junto con todas las naciones latinoamericanas, de hecho también ha garantizado eliminar para el lanzamiento de innovadores de resistencia venezolanos puestos tras las rejas #YoVotoMM — Lavonne Smythorsmith (@LavonneSmythor1) August 9, 2019

Tras la amplia repercusión que tomó el tema anoche, desde Juntos por el Cambio aseguraron que no utilizaron trolls ni bots, y que “alguno quiso arruinar nuestra movida de hoy”. En un breve comunicado difundido también por Twitter, señalaron: “Hoy salieron varios tuits como el de acá abajo, publicados por bots sin seguidores que replican nuestro #YoVotoMM. No los publicamos nosotros y no sabemos quién fue. Pero seguro fue alguien a quien le molesta el apoyo genuino de los argentinos a Mauricio”. En otro mensaje, agregaron: “Como ya dijimos muchas veces, no tenemos trolls ni bots: no creemos en esas herramientas. Sólo creemos en las conversaciones genuinas. Eso molesta a los acostumbrados a la manipulación y el engaño”.

CÓMO DARSE CUENTA SI UNA CUENTA ES BOT