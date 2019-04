¿Se lanza Cristina? Por qué desde el kirchnerismo pidieron la cancha de Racing para el 20 de junio

Aún cuando la ex presidenta y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, todavía no define si será o no candidata en las elecciones presidenciales en su entorno comenzaron con la preparación de un lanzamiento de ella, o en su defecto de sus candidatos, el lugar elegido figura entre los conocidos: es estadio de Racing.

La cercanía entre la dirigencia de Racing, cuyo presidente es Víctor Blanco (su hija es incluso una militante de La Cámpora), y el kirchnerismo viene desde hace años y se potenció a partir de 2016. Sin embargo Blanco ya avisó que no podrá dar el Juan Domingo Perón para la fecha elegida (se habla del 20 de junio) porque la Academia tiene compromisos institucionales.

La noticia no cayó del todo bien en la mesa chica de Cristina, en especial del encargado de llevar adelante las negociaciones, el diputado nacional Eduardo “Wado” De Pedro, quien mientras se muestra confiado de torcer la muñeca de Blanco y que el club se acomode ya está a la búsqueda de otras locaciones.

Una de ellas es el estadio de Arsenal de Sarandí, que está a pocos minutos de distancia. En la última semana también hubo conversaciones con miembros de una de las barras de Racing, “La Guardia Imperial” para que no golpeen a ciertos grupos de militantes universitarios, muy ligados al diputado nacional Axel Kicillof, que en 2017 “cobraron a lo loco” por querer pasar por encima de la barra.

La interna de la organización

Pero la organización no es tan simple. La intención de La Cámpora de ser la que coordina todo se cruza de lleno con la del jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que busca llevarse todos los flashes. En el Instituto Patria por estas horas median para evitar que el tema escale.

“Lo central acá es la intención de un acto de lanzamiento con 60.000 personas. Ese es el mensaje”, le dijo a BigBang uno de los encargados de la organización, que adelantó que la escenografía sería igual a la de 2017. En ese entonces la senadora nacional copió la estética del escenario 360º que utilizó durante 2015 el actual presidente Mauricio Macri, que a su vez lo tomó de la campaña del ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

A la espera de lo que decida la ex presidenta en su entorno comienzan a girar la rueda de la campaña.