"Se pudrió todo": la historia del intendente al que "retaron" por sus insólitos videos en Tik Tok

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, quedó en el ojo de la tormenta: en las últimas semanas había aprovechado el furor de la red social Tik Tok para hacer sus propios videos mostrándose cantando canciones de Jennifer López y Marc Anthony con el ya famoso playback que permite la aplicación que usan millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, recibió un insólito reto y grabó un video junto a su hijo en el que dice que “los intendentes no pueden hacer chistes y no se pueden divertir”.

Se trata de uno de los intendentes más importantes del conurbano bonaerense. Muy cercano a Cristina Kirchner, fue el anfitrión del primer acto formal de campaña que hizo la entonces candidata a vicepresidenta con Alberto Fernández, el año pasado. Además de anfitrión, fue el “conductor” del evento. Meses después, Axel Kicillof elegiría ese mismo municipio para cerrar su campaña como candidato a gobernador y eligió mostrarse con Menéndez y Cristina otra vez en Merlo.

En 2017, cuando hubo una "fuga" de intendentes cercanos a Cristina que apoyaron a Florencio Randazzo, Menéndez fue uno de los que respaldó la candidatura a senadora de la ex vicepresidenta. En 2017, festejó su cumpleaños y diseñó un book de fotos donde se lo veía posando en traje, smoking y otros looks más rockeros.

Lo cierto es que ahora Menéndez quedó envuelto en una insólita polémica a partir de los videos que empezó a hacer semanas atrás en la red social TikTok, la más descargada del planeta, que en tiempos de cuarentena se volvió una aliada clave para pasar el tiempo de encierro. Ocurre que el intendente se sumó a la moda de los videos tipo playback: canta canciones e imita mímicas.

Hasta ahora, Menéndez había publicado unos pocos videos, pero que no tardaron en ser muy compartidos en las redes sociales. En uno, se lo observa cantando una canción de Jennifer López y Marc Anthony, mientras que en el otro corea una de Camilo. Sin embargo, algo pasó, porque el intendente no sólo dejó de hacer los videos de Tik Tok, sino que además dio a entender que alguien lo había retado por exponerse de ese modo.

Esta semana, de hecho, se grabó junto a su pequeño hijo, en un video que también publicó en Instagram, donde le dice: “Los intendentes “Santi, se pudrió todo, no podemos hacer más Tik Tok”, le dice a Santi, su hijo, que le pregunta “por qué”. “Y… Porque yo soy intendente y los intendentes no pueden jugar al fútbol, no pueden jugar, no pueden bailar, no pueden saltar, no pueden hacer chistes, no se pueden divertir”, disparó el jefe comunal.

La respuesta de su hijo, sin embargo, fue de lo más sorprendente: “¿Por qué los papás intendentes tienen que ser aburridos y no pueden ser normales? Yo quiero que seas un papá normal y no trabajes tanto”. El video termina con un fuerte mensaje: “No seas mala onda, eh”.

Menéndez es intendente de un complejo distrito, con altos índices de pobreza, que además ocupa un rol clave como presidente del Partido Justicialista bonaerense, cargo en el que asumió en diciembre pasado. Semanas atrás, cuando Cristina Kirchner comenzó a retomar la actividad política tras su regreso de Cuba, fue uno de los primeros intendentes a los que llamó para ver qué necesitaba y conocer cuál era la situación en Merlo en relación a la pandemia de coronavirus.