¿Se viene el default? Todo lo que tenés que saber sobre la negociación de la deuda

El Gobierno le anunció hoy por la mañana a la SEC (Securities And Exchange Comission, el ente regulador del mercado de capitales de los Estados Unidos) que extenderá el plazo para aceptar la oferta hasta el 22 de mayo que es el mismo día en que, si no paga el vencimiento de USD 500 millones, Argentina entraría al noveno default de su historia. La decisión la tomaron el sábado el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, luego de que recibieran poco más del 12% de adhesión a su propuesta.

¿Qué quiere decir eso? Que solamente el 12% de los acreedores de los USD 66.000 millones que el Ejecutivo decidió reestructurar en esta primera etapa aceptó la oferta. De ese porcentaje un 7% corresponde a los tenedores que se encuentran en Argentina. La clave en este tramo de la negociación, según explicaron fuentes del sector, estará en la capacidad de Guzmán de consensuar algunos puntos de su oferta para lograr que sea más “apetecible” para los bonistas.

“Un futuro con oportunidades para todas y todos requiere de una deuda sostenible. Agradecemos a los acreedores que apoyaron nuestra propuesta. Hasta este lunes hay tiempo para extenderla. Continúa el diálogo en pos de un acuerdo que Argentina y sus acreedores puedan sostener”, afirmó Guzmán el sábado mediante un comunicado oficial en donde no hizo referencia al nivel de adhesión. En el entorno del ministro sostienen que hay demasiada “operación cruzada” contra la oferta por lo que celebraron que los principales actores volvieron a sentarse a la mesa a negociar.

— Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) May 9, 2020

La propuesta argentina a los bonistas tiene tres cosas básicas:

Una postergación de pagos hasta el 2023.

Una quita del 63% en los intereses.

Una quita de 5,5% en el capital (monto que se te prestó).

El “endulzante” que ofreció Guzmán es un cupón que tendrá un pago diferente para cada tipo de bono pero que van desde el 0,5% en 2023 hasta el 4,8 hasta 2043. En el medio en un sector del Gobierno se muestran el apoyo que recibió la propuesta de reestructuración por parte de 174 economistas, la gran mayoría catedráticos, y más de 1.000 actores. Pero parece que en Wall Street mucho no los escucharon.

Los bonistas se dividen en tres bloques diferentes. Grupo Argentina Ad Hoc, que encabeza BlackRock (uno de los fondos de inversión más grandes del mundo), Fidelity y Ashmore; el Comité de Acreedores de la Argentina, liderado por Greylock Capital; y el Grupo de Bonistas del Canje, que aglutina a Monarch, Cyrus, HBK y VR, entre otros fondos de inversión.

Desde esos tres grupos también planteraron, en diferentes comunicados que emitieron durante la última semana, algunas cuestiones en común que podrían ayudarlos aceptar la propuesta:

Reducir el período de gracia

Que no haya quita de capital

Y que el no pago sea solamente para el capital no así los intereses.

Dentro del Gobierno, según pudo saber BigBang, existen diferentes posturas. Si bien Fernández manifestó en reiteradas ocasiones que “es preferible el default a un mal acuerdo” su entorno en está cuestión se divide entre los que promueven ir a un default y los que no. Esa misma discusión se da en el seno del Frente de Todos. Por ejemplo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, es el principal referente del grupo que busca negociar un acuerdo para evitar la cesación de pagos. En la Cámara Baja también está uno de los impulsores de buscar el default, el diputado nacional Máximo Kirchner.

Cada grupo tiene sus diferentes argumentos que Fernández, junto con Guzmán, analizan día a día. De un lado, los que quieren defaultear, sostienen que Argentina no tiene la capacidad de producir demasiados dólares para el pago de la deuda por lo que hay en las reservas del Banco Central tienen que estar disponibles para el sistema productivo (básicamente para poder tener las divisas disponibles para la importación de insumos). Asimismo sostiene que la propuesta, en un mundo en donde las tasas que pagan los Gobiernos ya son negativas (es decir los que le prestan plata a los Gobiernos lo hacen sabiendo que van a ganar mucho menos de lo que dan) la oferta realizada es lo suficiente atractiva.

La posibilidad de extender la oferta continúa vigente hasta el lunes 11 de mayo. Cuando este plazo venza definiremos los pasos a seguir.

— Alberto Fernández (@alferdez) May 9, 2020

Del otro lado afirman que el déficit fiscal requiere sí o sí financiarse en el exterior para poder avanzar hacia una serie de reformas para que el país gaste menos de lo que recauda o que tenga las cuentas más equilibradas. La última cifra disponible que publicó la cartera de Economía sostiene que el déficit primario, que no tiene en cuenta el pago de deuda en general, aumentó un 850% entre marzo del 2019 y marzo del 2020. Para este año diferentes informes sostienen que el rojo será de 3,5 puntos del PBI. Esto quiere decir que aún sin pagar la deuda, Argentina gasta más de lo que recauda. “Vamos a tener que recurrir al financiamiento internacional, por eso tenemos que llegar a un acuerdo razonable”, agregan desde ese sector.

Le fecha límite en donde se sabrá efectivamente si Argentina entró o no en el noveno default de su historia será el 25 de mayo. Por las dudas de que la negociación no prospere ya comenzó a delinearse, según pudo saber este medio, cómo va a ser el anuncio. Una de las claves será comparar este con el resto de los default que tuvo el país. “Si pudimos seguir adelante después de ocho, tranquilamente lo podemos hacer con el noveno”, adelantó una fuente conocedora de la estrategia de comunicación gubernamental. A lo que agregó que por lo menos en los primeros “borradores” de concretarse el default el anuncio no sería similar al del ex presidente Adolfo Rodríguez Saá en 2001 cuando lo dijo en la Asamblea Legislativa y contó con el aplauso de casi todo el recinto.