“Si se incendia el Congreso no hay cómo evacuar”: denuncian a Michetti por fraude al Estado

La ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, fue denunciada por fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública por una contratación por $180 millones a una empresa constructora para realizar obras en el Senado que no tuvieron avances. Afirman que la compañía no era proveedora del Estado y que una de las construcciones podría traer graves complicaciones en casos de incendio.

La denuncia fue realizada este viernes por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort. En concreto, apunta a Michetti por la contratación de la firma Dinale SA para realizar la “readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación” en el anexo del Senado, el edificio Alfredo Palacios.

En la presentación, a la que accedió BigBang, se detalla que la firma Dinale SA fue la única que se presentó a la licitación, y que la obra fue adjudicada por un monto de $249.600.000 en mayo de 2019. La obra debía culminar el 20 de febrero pasado. Para comenzar la obra, la constructora pidió un anticipo financiero del 5 % y luego otro anticipo “extraordinario” del 30 %, del cual recibió un 25 %. La empresa ya presentó ocho certificados de obra que indican que hasta ahora avanzó en un 84 %, aunque las obras no están hechas. “La obra se encuentra incumplida y sus plazos están vencidos”, señala la denuncia presentada por Peñafort.

Por otro lado, la denuncia apunta a otra obra, también realizada por Dinale SA. Se trata de la “reestructuración de vías de escape contra incendio, pleno de escalera y nuevo ascensor” del Sector Solís. Para comenzar la empresa también solicitó un anticipo financiero del 5 % - $4.259.553 - y el 22 de julio de 2019 pidió un 30 % del monto del contrato. Michetti le asignó el 25 %, aunque según la denuncia fue a partir de un trámite administrativo sin fecha y cuya firma no contiene la aclaración correspondiente.

Peñafort detalló a BigBang que las obras no tuvieron avances. “Venían a cobrar con certificados por obras que no estaban hechas. Nos dimos cuenta porque hay un piso entero desalojado”, remarcó la abogada, que además detalló que en el caso de la segunda obra, por tratarse de las vías de escape “si hubiera un incendio no hay cómo desalojar”.

La denuncia fue sorteada y quedó en manos del Juzgado Federal N° 5, que hasta febrero estuvo a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio y ahora es subrogado por el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi.

“Las ofertas de la empresa están presentadas en hojas membretadas del Senado. La constructora no existe en el registro de proveedores del Estado, debería existir. Es mucho dinero y encima sin ninguna inspección pidieron más plata y se la dieron”, agregó Peñafort.

Lo llamativo es que en octubre la constructora pidió una readecuación del plan original, lo que derivaba en una ampliación de los montos de la contratación y la extensión de los plazos. Lo más llamativo, de acuerdo a la denuncia, es que en ninguna de las dos obras se observa reflejado un avance concreto, a pesar de los pagos realizados. Incluso, según Peñafort, los certificados de obra aprobados son por trabajos preliminares no acreditados.

LA DENUNCIA COMPLETA

La denuncia, además de Michetti, le apunta al ex secretario administrativo del Senado, Helio Rebot, y al presidente de Dinale SA, Germán De Vincenzo. “Se pagaron más de 180 millones y las obras no se terminaron, y los avances no coinciden con las sumas millonarias que se gastaron”, aseguró Peñafort.

Voceros de la ex presidenta afirmaron a este medio que aún analizaban la denuncia y que por ahora no tenían comentarios, aunque adelantaron que enviarían una respuesta formal sobre la presentación judicial.