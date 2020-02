"Te extraño todos los días": el emotivo recuerdo de Florencia a Néstor Kirchner el día que cumpliría 70 años

En el día en que Néstor Kirchner hubiera cumplido 70 años, su hija Florencia lo recordó con un emotivo mensaje en las redes sociales. “Te extraño como se extraña a través de la década, y el tiempo en el que me muevo, y el tiempo en el que no puedo”, escribió por Instagram desde La Habana, Cuba, donde hace un año realiza un tratamiento médico producto de un cuadro de stress y un linfedema.

“Van a ser diez años sin que levantes los brazos como gigante, caminando hacia donde estoy parada, dándome vuelta porque venís, a punto de gritarte ‘papá’”, escribió Florencia Kirchner en otro tramo del mensaje. Además, recordó la mañana del 27 de octubre de 2010, cuando la llamaron para avisarle que su padre había fallecido. “Tenía 20 años cuando me llamaron por teléfono y me tapé la boca con la mano para que no se escuche el grito”, agregó.

La hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una foto de su papá cuando era joven. “Un cuadro de Los Beatles. Cigarrillos. Los colores de los setenta. Y esos pantalones, como siempre, cortos para un hombre muy alto”.

“Dejé la mayoría de mis cosas para irme corriendo a una pista de aviones y volar hacia un cuerpo que nunca más me iba a mirar. 27 de octubre de 2010, con una cita libre de Kafka en la mano: ¿cómo será el día después de que seas eterno?”

“Feliz cumpleaños papá. Nena, me dicen las señoras y me agarran el rostro, sos la cara de tu padre. Se me enciman otros tantos, no me conocen la voz, no me han permitido decirles nada, pero tengo la cara de mi padre. Nena, flaca y alta como tu padre. Nena, esas son las manos de tu padre. Nena, yo conocí a tu padre. Nena, ojalá no se hubiera muerto tu padre. Nena, nena, nena”, cierra el emotivo recuerdo de Florencia Kirchner.

EL RECUERDO DE ALBERTO Y CRISTINA

La ex presidenta Cristina Kirchner también recordó a Kirchner en el día en que hubiera cumplido 70 años. Por las redes sociales, compartió un artículo del sociólogo e investigador Horacio González, publicado este martes en el diario Página 12, acompañado de una breve frase: “El soplo vital… sí, así era él”.

Hoy cumpliría 70 años mi querido amigo Néstor Kirchner.



La memoria colectiva lo recuerda como el gran presidente que fue capaz de sacar al país de la postración.



Que su recuerdo nos convoque a poner a la Argentina otra vez de pie. pic.twitter.com/3JJrkBJi6X — Alberto Fernández (@alferdez) February 25, 2020

Por su parte, el presidente Alberto Fernández también recordó a Kirchner en las redes sociales, donde además compartió un video con frases intercaladas entre Néstor y él. “Hoy cumpliría 70 años mi querido amigo Néstor Kirchner. La memoria colectiva lo recuerdas como el gran presidente que fue capaz de sacar al país de la postración. Que su recuerdo nos convoque a poner a la Argentina otra vez de pie”, escribió.