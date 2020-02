"Te lo explico por escrito": Scioli no supo explicar en qué consiste la reforma a las jubilaciones de privilegio

El diputado y futuro embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, no supo explicar cuáles son los puntos clave de la reforma a las jubilaciones de privilegio que se votaron ayer en la Cámara de diputados, donde la oposición cuestionó su presencia para dar el quórum y amenazó con ir a la Justicia, ya que su pliego fue votado por el Senado y a pesar de que aún el decreto de la designación no fue publicado, ya mantuvo varios encuentros bilaterales con autoridades brasileras.

Pero más allá de la discusión respecto a la legalidad o no de su presencia en el recinto, esta mañana Scioli no pudo explicar concretamente qué se votó en el Congreso. En declaraciones a radio Con Vos, el futuro embajador ante Brasil titubeó al explicar cuántos puntos se le reducirá de las jubilaciones a jueces y diplomáticos, y hasta prometió mandar una “respuesta por escrito”.

En primer lugar, Scioli defendió su presencia en el Congreso debido a que aún no fue publicado el decreto presidencial que lo nombra formalmente en el cargo. “Cada vez que iba a Brasil me presentaban como ‘futuro embajador’, tampoco dormí en la Residencia. El domingo voy a ir al Congreso también como diputado a presenciar la Asamblea Legislativa”, agregó Scioli, que incluso planteó que cada viaje lo pagó “en forma personal” y que no utilizó recursos ni de Cancillería ni de la Cámara de diputados.

Pero lo más llamativo llegó luego, cuando el periodista Ernesto Tenembaum le preguntó por los números concretos del proyecto que ayer obtuvo media sanción de la Cámara de diputados y que el ajusta las jubilaciones a los jueces y diplomáticos entre un 20 y un 50 por ciento.

A continuación, el cruce:

-¿Scioli, tiene los números concretos?

Se le reduce unos puntos, pero la sumatoria de esfuerzos individuales va a permitir que el país se vuelva a poner de pie.

-¿Cuántos puntos se le reducen?

Antes la dinámica era tomar deuda, el presidente tomó una sana decisión.

-¿Cuántos puntos son los que se les reduce a los jueces?

Los puntos de acuerdo a los distintos estándares de cada uno de los estamentos diplomáticos y a los jueces también.

- Está bien, ¿pero cuántos puntos?

Ernesto, ningún tema en sí mismo resuelve los problemas del país.

- Está bien, pero ayer vos votaste algo concreto. ¿Qué votaste?

Los puntos previstos… Tengo que entendido que son alrededor de tres puntos.

-¿Alrededor de tres puntos? O sea que las jubilaciones de los jueces que se van a jubilar a partir de ahora van a ser tres puntos menos que si no se aprobaba lo de ayer?

Hay distintos criterios, está ahí en la ley. Yo acompaño todo lo que significa un esfuerzo para estabilizar a la Argentina y levantarla de abajo para arriba, ninguna cosa individualmente arregla el conjunto de los problemas.

- Acuerdo con el criterio. Me da la impresión de que muchos diputados, entre ellos vos, no saben qué votaron. No se sabe el criterio, ningún cálculo da tres puntos, da más que tres puntos cualquiera de los cálculos. Eso es más grave que si sos embajador o no.

No es así, hay un déficit de 9.200 millones por año, que se cubre con el resto de las jubilaciones, hay una escala que va cambiando con el resto de los sectores.

-¿Cómo se calculaba antes y cómo se va a calcular ahora?

Te lo explico y te lo mando por escrito, es amplio.