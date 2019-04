¡Una buena! Las Abuelas de Plaza de Mayo recuperaron a la nieta 129

La organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo anunció este martes que encontró a otra hija de los desaparecidos en la dictadura argentina. Se trata de la nieta 129, y según dijeron esta tarde en una conferencia de prensa, la mujer tiene 42 años y vive en España.

"La nieta 129 podrá conocer a su padre, que lo tengo acá a mi derecha, a sus hermanos, uno que está acá a mi izquierda, y a su tío. Ella es hija de Norma Síntora y Carlos Alberto Solsona. En marzo de 197 se casaron. Militaron en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolunario del Pueblo (PRT-ERP). La pareja empezó a pensar en el exilio en 1976 por la feroz represión, pero Norma fue secuestrada el 21 de mayo de 1977 en Moreno con una pareja amiga. Los tres continúan desaparecidos", dijo Estela de Carlotto.

En su explicación, la presidenta de Abuelas contó que en el año 2013 se contactó por primera vez a la presunta nieta, y que la causa en ese entonces quedó en manos del juez Sergio Torres. A pesar de que los años pasaron, recién hace dos semanas la mujer se presentó ante la Justicia argentina y se realizó voluntariamente el análisis. De ese estudio se desprendió que era hija de Norma Síntora y de Carlos Solsona, por lo que ahora su familia y ella se reencontrarán para abrazarse como antes no pudieron hacerlo.

Luego de De Carlotto, tomó la palabra Solsona, y además de mostrarse muy emocionado, aseguró que se pasó mil noches sin poder dormir a la espera de este momento. "Como sabía que podía ser cierto que este momento no llegara, para evitar que me destruyera, me fui poniendo una coraza", dijo, al mismo tiempo que confirmó que aún no conoce a su hija porque no reside en Argentina.

"Yo tengo 70 años y empecé a buscarla cuando era un treintañero. Esto nos hizo vivir con una mochila pesada, pesa pero nunca abandonamos la esperanza. Hemos recorrido no sé cuántos barrios de Buenos Aires, donde había una mínima pista íbamos a buscarla", declaró hacia el final de su exposición.

El último nieto recuperado había sido anunciado el 3 de agosto del año pasado, y según dijeron en la conferencia de ese día, se llama Marcos Eduardo Ramos, tiene 42 años y es hijo de Rosario del Carmen Ramos. quien fue secuestrada en Tucumán.