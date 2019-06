¿Viaja Cristina a Cuba? Los jueces debaten si autorizarla o no

La ex presidenta y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner volvió a ir a la audiencia del juicio que afronta por la presunta asociación ilícita que habría tenido como objetivo enriquecerse a través de la obra pública, en la causa conocida como “Vialidad Nacional”.

Pero el foco no estará puesto en lo que suceda en la nueva audiencia en donde se continuará con la lectura de la acusación contra ella -y entre otros Lázaro Baéz y Julio De Vido- sino en lo que sucederá en las horas siguientes. Es que la semana pasada la defensa de la ex presidenta pidió la autorización para poder viajar a Cuba a ver a su hija Florencia, que se encuentra en esa isla internada por un caso de linfedema en sus piernas y stress postraumático.

Los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, deberán decidir si aceptan o no ese pedido luego de que opine el fiscal ante ese tribunal, Diego Luciani. Un dato no menor es que en la anterior ocasión que la ex presidenta solicitó permiso para viajar el fiscal se opuso. Pero el panorama en el TOF no se encontraría tan claro como la vez anterior.

El antecedente

Todavía está muy fresco el recuerdo de lo que sucedió la semana pasada cuando, después de conseguir la autorización para faltar a la audiencia para preparar una sesión en el Senado, se ausentó en el recinto para tratar las impugnaciones a los jueces federales que propuso el Gobierno.

“Veremos qué pasa. Primero tiene que expresarse el fiscal”, le dijo a BigBang una calificada fuente judicial que reconoció que puertas adentro del TOF molestó la actitud de la ex presidenta porque al faltar puso en un lugar complicado a los miembros del tribunal ante la opinión pública.

De aprobarse el pedido de viaje la ex presidenta sólo se perderá una audiencia. Aún no se sabe el contenido, ya que depende de cómo avance el juicio. No obstante ello la misma fuente consideró que es posible que se le remarque el episodio anterior y que se la deja viajar igual, pero todavía no hay una decisión tomada.