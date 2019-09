[VIDEO] Jorge Rial cuestionó el lock out de los colectivos: "Es una locura, parece la época de la dictadura"

"No va a haber colectivos en la madrugada, no va a haber colectivos los domingos ni los días feriadas. Esta medida es una locura, parece la época de la dictadura", dijo Jorge Rial, para cuestionar el anunciado lock out patronal de la Cámara de empresarios del transporte, que establece que no habrá transportes desde el fin de semana entre las 22 y las 5. En su editorial en Intrusos, Jorge recordó cuando tenía que esperar el colectuivo 41 varias horas en Plaza Once. "Esto afecta al teatro, al fútbol, al laburante que entera a laburar a las 5 de la mañana en una fábrica. No es una medida del Gobierno, sino de la cámara empresarial, pero es parte de la crisis que estamos viviendo". "Suena a apretada", señaló, mientras Marcela Tauro destacaba que la medida "afecta a los que menos tienen". Jorge hizo un paralelo con las épocas en que la televisión comenzaba a las seis de la tarde, en días de Alfonsín, a causa de la crisis energética. "Ustedes no se acuerdan porque son muy chicos" , señaló.