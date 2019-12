Cristina declaró en la causa por obra pública: "El Gobierno que se va tenía una mesa que decidía quién iba preso y quién no"

Yo estuve dos años sin fueros, por decisión propia lo decidí. Ya estaba en marcha la causa Hotesur, también Dólar Futuro, es más: el juez Ercolini me procesó por asociación ilícita que podría eventualmente la preventiva, pero la aplicó porque no había riesgo de fuga. El procesamiento de este juicio oral es del 27 de diciembre de 2016. Las causas siguieron, bastó que fuera electa senadora para que el 7 de diciembre ordenaran la prisión preventiva, que no podían ejecutar porque ya tenía fueros. ¿Qué buscaban?