"Voy a ser el primero que te pegue un tiro en la frente": amenazaron a Schiaretti en una recorrida

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, vivió un tenso episodio en las últimas horas cuando fue amenazado por una persona que le recriminó la falta de trabajo. "Si me mentís voy a ser el primero que te meta un tiro en la frente", le espetó al mandatario provincial, de acuerdo al video que publicó Cadena 3. Rápido de reflejos, Schiaretti le remarcó esa situación: "No me amenaces".

El intendente de Alta Gracia, Facundo Torres, quien estaba presente, comentó a la prensa que todo empezó cuando el hombre se acercó a la camioneta y Schiaretti bajó la ventanilla cuando le quiso hablar. "Cuando llegamos a la camioneta se acercó un hombre totalmente borracho, me di cuenta. Empezó a hablar con alguien de Ceremonial y le tocó la ventana a Juan, que siempre la baja respetuoso", contó. El hombre quedó detenido según informaron fuentes policiales a la agencia de noticias Télam.