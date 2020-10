¿Vuelven los 90? Zulemita Menem competirá en la provincia y busca "revivir" la gestión de su padre

Diez años viviendo en la Quinta de Olivos, otros diez acompañando a su padre en el Senado de la Nación. Con algunas campañas electorales en sus palmares, Zulema Menem, la hija del ex presidente y actual senador nacional por la provincia de La Rioja, Carlos Saúl Menem, tiene decidido lanzarse de lleno a la política y buscará, según ella misma plasmó en sus redes sociales, competir en la provincia de Buenos Aires.

La decisión venia siendo, según pudo saber BigBang, consensuada con su padre, a quien asesora de forma casi full time en la Cámara Alta. Incluso llegó a hablar sobre el teme con funcionarios del circulo íntimo de su padre, como es el caso del ex ministro de Interior, Carlos Corach.

“Tengo vocación real y voluntad cierta de hacer política,en la provincia de Buenos Aires. Yo voy a jugar sola, no voy a estar con ninguno que esté en los extremos .Tengo un ofrecimiento de gente del partido federal y muchísimos compañeros de provincia de Buenos Aires dispuestos acompañarme. Vamos a volver a recuperar el pensamiento de mi padre, el último proyecto estratégico serio de un país capitalista fue el de mi padre”, comentó en sus redes sociales Zulemita.

La mención a Menem no es casual tampoco. Tanto ella, como él, tiene en claro que en los últimos dos años comenzó a gestarse una ponderación a lo que fue su gobierno no sólo en la generación que ahora tiene más de 50 años, sino también en millenial y centenials. “Cuesta explicarles que hubo diez años en donde prácticamente no hubo inflación”, le dijo a este medio uno de los ex ministros de Menem.

No por nada, los que ella considera logros de su padre en la primera magistratura del país serán parte clave de lo que busca convertir como plataforma de cara al año que viene.

Ese punto, además, es parte del libro que el ex presidente se encuentra escribiendo con algunos colaboradores de lo que fue su administración en el que ensaya una especie de memorias de su Presidencia con datos puntuales sobre qué país recibió y cuál fue el que dejó.

El lanzamiento de Zulema llega después de una charla con el presidente Alberto Fernández, aunque no se aclaró sobre si efectivamente trataron este punto. El desembarco en la provincia de Buenos Aires tampoco es menor, ya que se trata del distrito más adverso que tuvo Menem durante su presidencia y donde procuró mantener una alianza con el ex gobernador y también ex mandatario Eduardo Duhalde.

“Estamos trabajando con un equipo de profesionales lo vamos a hacer desde el camino de la unión, desde el consenso, desde un punto donde se pueda pensar diferente mientras preservemos lo esencial que es el respeto, el disenso no debe entenderse como una discordia sin retorno sino que a partir de ahí anudar acuerdos básicos para la política y la reconciliación de Argentina. Tenemos esperanza de lograrlo”, agregó Zulemita.

No se trata de la primera vez de que la hija del ex presidente coquetea con ser candidata. El año pasado el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, intentó sondearla para que forme parte de la lista de ese espacio sin embargo quedó todo en la nada.