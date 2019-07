A poco más de un mes para que se realicen las PASO, el presidente Mauricio Macri encabezó una reunión de Gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en donde adelantó que de cara a la campaña volverían los timbreos debido a que consideran que “se calmó un poco el malhumor social”.

Con la presencia del candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, uno de los puntos centrales en los que hicieron hincapié tanto Macri, como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es no dejarse llevar por las últimas encuestas que muestran un repunte en la imagen y la intención de voto del oficialismo.

“Se va a dejar de hablar de números”, manifestó una alta fuente oficial. Las exposiciones pusieron en foco también algunas de las cuestiones clave que el oficialismo va a marcar en la campaña. Los conceptos centrales serán “antes vs. después”, “futuro vs. pasado” y “cerrarse vs. abrirse”.

Una de las cuestiones clave que remarcaron los oradores es la confianza en la forma en la que hace campaña el oficialismo. “El mensaje fue claro, nosotros en campaña no solemos cometer errores mientras que del otro lado se suman todo el tiempo errores no forzados, como lo que pasa cuando hablan algunos que quisieran esconder”, explicó uno de los encargados de campaña.

Se trató del discurso más largo que dio Macri en las reuniones de Gabinete ampliado. Otro de los que tuvo la palabra fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. “El ánimo cambió. Por eso van a volver los timbreos”, agregó uno de los presentes. Una idea original es que podría llegar a realizarse dentro de dos semanas. Pero todavía resta la confirmación.

En uno de los puntos centrales de su discurso Macri remarcó: “hubo un consenso de que con la crisis que hubo otro gobierno democrático hubiera volado por los aires”.

Párrafo aparte la mención del Presidente al jefe de Gobierno porteño al que directamente tildó de “fenómeno” cuando le tocó subir al escenario. En clave sucesoria no fueron pocos los que entendieron que, de darse una reelección de Macri, Rodríguez Larreta tendría el camino allanado para competir como el candidato del espacio de cara a 2023.

Uno de los discursos más ponderados fue el de Pichetto que remarcó cómo fue convocado a formar parte del oficialismo. Los más optimistas incluso hablaron de una hipotética victoria en primera vuelta en octubre; algo que por ahora ninguna encuesta muestra ni siquiera como tendencia.

Algunas de esas cuestiones reveló el jefe de Gabinete al final del encuentro. “Jugar el Mundial significa que hay que entrenarse, prepararse. El kirchnerismo lo único que tiene para ofrecer para esta elección es miedo, incapacidad. Nada de lo que prometen lo pudieron hacer como Gobierno. Por algo no da la cara y desaparece cuando no puede dar una discusión pública”, dijo Peña en conferencia de prensa.