¿Y ahora me lo venís a decir? Randazzo admitió que se "equivocó" en las elecciones de 2017

Luego de sumarse a la campaña de Alberto Fernández durante una visita del candidato a presidente por Chivilcoy, el ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, hizo una fuerte autocrítica de su rol en 2017 y reconoció que se equivocó durante la campaña electoral. Incluso, reveló que pensó “dar un paso al costado” en la política.

La reaparición de Randazzo llegó semanas atrás, luego de un encuentro reservado con el candidato a presidente del Frente de Todos en el hotel Faena, en Puerto Madero. En esa reunión Fernández le ofreció sumarse a la campaña del Frente de Todos y a un eventual gobierno en caso de repetirse el resultado de las PASO el próximo 27 de octubre.

Luego llegaría la aparición en público del ex ministro, que aprovechó para mostrarse luego de dos años de ostracismo en un acto de Fernández en Chivilcoy. Allí, en la ciudad en la que nació Randazzo, ambos compartieron un acto con Constanza “Coty” Alonso, la candidata a intendenta del Frente de Todos.

Días después de aquella reaparición, Randazzo admitió que pudo haberse equivocado en la campaña electoral de 2017, cuando enfrentó a Cristina Kirchner con el Frente Cumplir y quedó en quinto lugar en las elecciones legislativas. “Siempre fui muy fuerte en mis convicciones y mis ideas, siempre milité en el mismo espacio y decidí, después de 2017, cuando no fui acompañado como esperaba, dar un paso al costado, entendiendo que el equivocado era yo”, aseguró.

En declaraciones al periódico La Razón de Chivilcoy, el ex ministro del Interior y Transporte aseguró que cuando Alberto Fernández lo convocó para esta nueva etapa aceptó porque está convencido de que puede aportar un “granito de arena para que la Argentina cambie definitivamente”.

“Para mi felicidad, me encuentro con el enorme cariño de los vecinos de Junín, Chacabuco y ni hablemos de Chivilcoy, que me cargan de energía y me reconfortan, porque más allá de lo electoral, el esfuerzo hecho durante muchos años ha valido la pena”, agregó Randazzo.