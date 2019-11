"Ya está básicamente definido": el rompecabezas de ministros y secretarios que diseña Alberto

“Ya está básicamente definido”. A días de asumir como presidente, y con la incertidumbre sobre quiénes serán los funcionarios de las áreas más sensibles, Alberto Fernández aseguró que ya tiene en la cabeza quiénes serán los ministros a los que les tomará la jura el 10 de diciembre en la Casa Rosada. Se mantiene la incertidumbre con Economía, aunque comienza a haber claridad con otros posibles funcionarios.

La declaración de Alberto fue tras un encuentro con Cristina y Máximo Kirchner, en el departamento de la vicepresidenta electa en el barrio de Recoleta. Aunque hablaron todos los días, la ausencia de la senadora, que viajó a Cuba dos semanas para visitar a Florencia, les había impedido verse. Conversaron por teléfono sobre el golpe de Estado en Bolivia, la crisis en Chile y la situación argentina. Ayer, según Fernández, charlaron de “cuestiones personales, viendo cómo está el país”.

Hasta ahora no hubo ningún funcionario confirmado por el propio Alberto. Puertas adentro del Frente de Todos, hasta ayer señalaban ante BigBang que el propio Fernández no había hecho ofrecimientos concretos, a pesar de haber dado señales claras, como el caso de Felipe Solá, quien lo acompañó a todos sus viajes por el exterior y en las últimas semanas se expidió sobre la crisis en Chile, el golpe en Bolivia y hasta la situación en Venezuela. Todo indicaría que el diputado será el próximo canciller.

El único guiño confirmatorio llegó este fin de semana, al referirse a Daniel Arroyo, el diputado de Red por Argentina que se puso al hombro el plan Argentina sin Hambre, compartió anuncios con Fernández y mantiene diálogo constante con intendentes y gobernadores. Arroyo podría ser el próximo ministro de Desarrollo Social. “Todavía no se lo ofrecí, tal vez me dice que no”, dijo Fernández este fin de semana. Arroyo ya comenzó a trabajar en un plan de créditos no bancarios con tasas bajas, y mantiene reuniones con empresarios y sindicalistas. “El principal problema es el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias”, suele repetir en privado.

UN GABINETE ‘ALBERTISTA’ CON APERTURA A OTROS SECTORES

Otro de los posibles dirigentes que suenan para integrar el gabinete de Alberto Fernández es Eduardo “Wado” De Pedro, líder de La Cámpora que podría ser ministro del Interior. Tejió un buen vínculo con Alberto en plena campaña, y es íntimo de Cristina y Máximo. Tiene buena relación con gobernadores e intendentes.

La clave está en las áreas económicas, donde Fernández no dio ninguna confirmación con el objetivo de evitar un “desgaste” previo a la asunción. El presidente electo escucha economistas más que variados, desde el tándem Matías Kulfas-Cecilia Todesca, hasta Guillermo Nielsen, quien estuvo a cargo de la reestructuración de la deuda junto a Lavagna y Kirchner. En el radar aparecen Martín Redrado y el ex vicedirector del Banco Central, Miguel Pesce. Todavía no queda claro si habrá un Ministerio de Economía que reúna a Producción e Industria o si serán ministerios separados.

La ex diputada y ex senadora Vilma Ibarra podría ocupar la Secretaría de Legal y Técnica, mientras que María Eugenia Bielsa podría ocupar el nuevo Ministerio de Vivienda, que crearía Fernández. Para Ciencia, uno de los nombres que circuló fue Fernando Peirano, subsecretario de políticas de Ciencia y Tecnología hasta 2015. También se mencionó al diputado Roberto Salvarezza, ex jefe del Conicet, y al investigador Alberto Kornblihtt. En Cultura hasta hace días se mencionaba al antropólogo Alejandro Grimson, aunque en los últimos días apareció en el radar el cineasta Tristán Bauer.

Agustín Rossi, actual presidente del bloque del Frente para la Victoria, podría regresar al Ministerio de Defensa. Su lugar en la Cámara de diputados podría ser para Máximo Kirchner, aunque hay quienes creen que el diputado y fundador de La Cámpora mantendría su bajo perfil habitual. El nuevo Ministerio de la Mujer y la Igualdad sería ocupado por Victoria Donda, aunque allí se mencionó además a la legisladora bonaerense electa Malena Galmarini. El fin de semana la socióloga feminista Dora Barrancos negó que fuera a ocupar ese puesto.

Otros de los que aparecen casi confirmados son Santiago Cafiero como jefe de Gabinete; y Marcela Losardo como ministra de Justicia. El jefe de los equipos técnicos del Frente de Todos, Nicolás Trotta, se mencionó para ocupar el Ministerio de Educación. Y Claudio Moroni, para ir a Trabajo, a quien Alberto le devolverá rango ministerial.

ASESORES QUE PODRÍAN TENER ROLES CLAVES

Entre las áreas que aún no tienen definiciones se destacan la compleja Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad. Según Perfil, Oscar Parrilli sugirió que Leopoldo Moreau vaya a la AFI, aunque para ese puesto se mencionaba a Alberto Iribarne, un hombre del riñón del presidente electo. En materia de Seguridad, Fernández planea crear un Consejo Federal. Para el ministerio se mencionaba a Diego Gorgal, un hombre que supo ser cercano a Alberto hace varios años, y que en el último tiempo era cercano a Sergio Massa.

Para la ANSES se menciona a la diputada reelecta Luana Volnovich, experta en cuestiones previsionales, mientras que al PAMI podría ir Mirta Tundis. Una fuente cercana a Alberto dijo a BigBang que Gustavo Béliz podría ocupar la secretaría de Asuntos Estratégicos.

Entre los asesores de confianza de Fernández que aún no tienen cargo confirmado aparecen Gustavo Valdés, Julio Vitobello, Victoria Tolosa Paz (que el viernes estuvo en el Consejo contra el hambre) y Guillermo Oliveri. Si Obras Públicas es un ministerio desprendido, podría ser ocupado por el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, de muy buen vínculo con Alberto.

Facundo Moyano y Matías Lammens son los dos dirigentes que se mencionan para ocupar la Secretaría de Deportes. Además, resta definir si el diputado del PRO, Daniel Lipovetzky, finalmente será tentado para ocupar un cargo en el gobierno de Alberto. Hace días circuló el rumor de un ofrecimiento para el INADI, que no seduce para nada al legislador macrista, que si bien debe asumir como legislador bonaerense el 10 de diciembre, no descartaría ser funcionario con Alberto Fernández.