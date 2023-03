24 de Marzo: dos marchas contra la impunidad y las consignas que la dividieron

En el medio de una avanzada institucional de los sectores negacionistas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de facto de la última dictadura cívico militar, las divisiones políticas se impusieron entre los diferentes espacios de los Derechos Humanos, lo que llevó a que se realizarán dos convocatorias distintas a la Plaza de Mayo.

Desde hace muchos años es difícil para los espacios que buscan movilizarse en esta fecha, lograr hacerlo en unidad, pero la actual situación de diputados nacionales queriendo prestar el Congreso Nacional para presentar un libro sobre "el curro de los derechos humanos" y con una extrema derecha que constantemente sabotea la memoria de los 30 mil desaparecidos, la protesta en común parecía la salida más sensata.

La consigna que más hizo por la división de las convocatorias fue la que propuso la Asociación Madres de Plaza de Mayo, desde donde buscan hacer un acto a partir de las 16 en la Casa de las Madres del Congreso, bajo el lema "No a la proscripción. Cristina Conducción". La preocupación de un sector enorme de la política respecto a la avanzada judicial que pesa sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue más fuerte, y terminó definiendo que la foto en la Plaza de Mayo no muestre una plaza colmada y en unidad. A su vez, será la primera marcha del 24 en la que no esté presente la ex presidenta de la institución, Hebe de Bonafini, fallecida el último 20 de noviembre.

Para este espacio más ligado al kirchnerismo puro, la línea directa entre las políticas que se aplicaron bajo el Plan Cóndor con el que Estados Unidos delineó las desapariciones en toda Latinoamérica durante los años 70, y las actuales del lawfare, exhiben un hilo conductor, que invita a poner entre sus consignas centrales las que están vinculadas a CFK.

Por otro lado, la Coordinadora del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), los organizadores originales de la marcha del 24 de marzo desde que se recuperó la democracia en la Argentina, buscarán ingresar primeros a la Plaza de Mayo junto a los sectores de la izquierda más combativa, quienes se concentrarán desde las 12 en el Congreso detrás de consignas como "No al FMI, no al pago de la deuda externa" (una histórica en ese espacio), "Contra la impunidad de ayer y de hoy" y "Por juicio y castigo contra todos los responsables militares civiles y eclesiásticos de la última dictadura y la represión y criminalización de la protesta social en la actualidad".

También los organismos históricos de los DDHH saldrán desde las 14 de Piedras y Avenida de Mayo hacia la Plaza. Se trata de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros.

La división de los dos espacios que conducen la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), también dirá presente. Por un lado estarán los de la CTA Autónoma que responden a Hugo "Cachorro" Godoy, y quienes saldrán de Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 13, mientras que por el otro lado, la CTA de los Trabajadores que conduce el diputado nacional Hugo Yasky, lo harán desde las 14 en Avenida de Mayo y Tacuarí, detrás de la consigna "Corporación judicial Nunca más!".

Al mismo tiempo, desde las 9 de la mañana la militancia de La Cámpora se congregó en la ex ESMA para marchar hacia la Plaza de Mayo. Lo mismo hará el Instituto Patria desde las 14 en Rodríguez Peña 80 y también la Confederación Socialista, quienes convocan desde las 11 en Avenida de Mayo y Perú.