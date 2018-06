354 despidos en Télam: continúa la toma en reclamo de la reincorporación

Ayer por la mañana, horas antes del partido Argentina-Nigeria, los trabajadores de la agencia de noticias Télam supieron de la peor manera que iban a tener una preocupación mayor: a las 9 de la mañana, la empresa publicó un cable/comunicado, con el paradójico título "La agencia Télam tiene futuro", en el que anunciaban despidos.

"En el camino de modernizar y de profesionalizar la empresa, y luego de una minuciosa evaluación en cada área, hemos decidido desvincular a empleados que no responden al perfil que buscamos para una agencia pública de noticias que debe avanzar hacia un mejor y eficaz funcionamiento. A esos empleados se les envió la carta documento correspondiente el viernes pasado y se les pagará la indemnización que establece la ley”, decía el cable.

Mientras tanto, algunos trabajadores recibían en sus casas el telegrama de despido.

Posteo de Hernán Lombardi en Facebook

Al principio ignoraban cuántos eran: luego, en una entrevista con Radio Mitre, el director del Sistema Nacional de Medios Públicos, Hernán Lombardi, dijo que los despedidos eran 354 y dijo, además, que con los despidos "ganó el periodismo".

Marina Butrón, despedida de Télam

Soy una de las 354 despedidas de Télam. Por primera vez en mi vida me llegó un telegrama. Trabajé durante 13 años en Olé y Clarín, pasé por ESPN, DeporTV y Fútbol para Todos. Nunca vi una cosa igual en materia de cinismo y perversidad. Gracias a todos por el apoyo. — Maru (@marinabutron) 27 de junio de 2018

Los trabajadores decidieron tomar pacíficamente los dos edificios de Télam: la administración, en Bolívar 531, y la redacción, en Belgrano 347. La toma continúa hoy. Este mediodía hicieron una asamblea frente a la redacción: decidieron movilizarse al CCK, donde tiene sus oficinas Lombardi. No fueron recibidos.

Cantaron "Caraduras, caraduras, caraduras/ los ladrones son ustedes/ no la gente que labura." BigBang intentó comunicarse varias veces con Lombardi y con allegados a él: el funcionario no quiso hablar. Los diferentes sindicatos que agrupan a los trabajadores de prensa reclamaron la conciliación obligatoria al Ministerio de Trabajo. Hasta el momento, no obtuvieron respuesta.

Paulo Pécora, periodista despedido

El delegado Esteban Giachero resume la situación actual. "Intentamos abrir una instancia de diálogo, pero no hubo caso. Para eso nos movilizamos al CCK, pero ellos no nos atendieron. Por eso, como habíamos dejado una guardia mínima, decidimos regresar para evitar que desalojaran los edificios".

Carlos Brigo, fotógrafo despedido

Según calculan los trabajadores, los despedidos son casi el 40 por ciento del plantel de la agencia. Según contaron delegados y trabajadores despedidos a BigBang, con los despidos algunas áreas de Télam quedaron prácticamente desmanteladas: servicios audiovisuales, infografías, y la agencia de publicidad de la agencia, que regula el otorgamiento de la pauta oficial y desde que asumió Mauricio Macri, según denuncian los trabajadores, viene siendo absorbida por la Jefatura de Gabinete.

Carlos Nis, periodista despedido

BigBang estuvo ayer en los dos edificios tomados. Tanto en Redacción como en Publicidad, los trabajadores estaban profundamente dolidos por lo ocurrido, a la vez que decididos a defender su fuente de trabajo. Todos coincidían en que el de ayer no era un hecho aislado, sino que se enmarcaba en una política de Gobierno basada en el desguace de los medios públicos. Ayer, nada casualmente, se abrió un retiro voluntario en la TV Pública.

Hablan los trabajadores de Télam