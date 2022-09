30 millones de becas y más de 100 mil viviendas: ¿cómo impactan hoy los pagos al FMI?

La deuda externa es uno de los principales males económicos que afectan a la Argentina, así como también a la gran mayoría de los países en vías de desarrollo. La dependencia política, los enormes intereses y las constantes renegociaciones generan que salir de la condición de endeudado sea una tarea titánica y casi imposible de conseguir.

El miércoles y el jueves de esta semana, para cumplir con el calendario de pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández desembolsó US$ 890 millones y US$ 1.700 millones, respectivamente, para completar los casi US$ 2.590 millones de la segunda parte de los vencimientos de septiembre con el organismo.

Estas deudas corresponden a los US$ 44.867 millones con los que se comprometió la gestión del expresidente Mauricio Macri. En solo dos semanas, el 6 de octubre, llegará otro vencimiento por otros US$ 1.250 millones. Y ocho días después, el calendario prevé que el Estado devuelva US$ 630 millones más al Fondo. En un país donde hay hambre, pobreza cerca del 40% y un déficit habitacional gigante -con los precios de los alquileres por las nubes-, ese dinero significa muchísima inversión y potencial trabajo para quienes menos tienen. ¿Cuántas cosas se podrían haber hecho solamente con estos pagos del mes?

Ingreso familiar de emergencia (IFE)

Hace unos días, el ministro de Economía, Sergio Massa, dio a conocer que en octubre se pagará un nuevo ingreso de emergencia, como los IFE que se repartieron cuando la pandemia de COVID-19 golpeaba más fuerte. Cada uno de estos, que se dividirán en tres cuotas mensuales, constará de 50 mil pesos. Una cifra nada despreciable, teniendo en cuenta que es algo menor a los 52.989 que costó la canasta básica alimentaria en agosto, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con los US$ 2.700 millones que se pagaron en septiembre al FMI, se podrían haber abonado a valor del dólar oficial ($151) un total de 8.154.000 unidades de este subsidio. Es decir que el 17% de los 45.808.747 habitantes que registró el último censo en el país, podrían recibir este ingreso extraordinario que brindará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Ambulancias cero kilómetro

Según las compras que anunció la Secretaría de Equidad en Salud en el Boletín Oficial de la República Argentina, el 10 de febrero de este año, cada ambulancia de traslado completamente equipada tiene un precio de 55 mil dólares, es decir, un total de 8.305.000 millones de pesos por unidad.

Esto significa que con los US$ 2.700 que se fueron al Fondo Monetario Internacional este mes, se podrían adquirir 49.090 vehículos de este tipo. Es el equivalente a una cada mil habitantes, un estándar muy por arriba del mínimo: vale destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una cada 25 mil habitantes.

Dos veces la Ruta 40

La Argentina es uno de los países más extensos del planeta y cuenta con rutas que conectan a las 24 jurisdicciones. Con algunas más transitadas y otras menos, una de sus más emblemáticas es la número 40, la cual transita desde Cabo Vírgenes en la provincia de Santa Cruz, hasta La Quiaca en Jujuy, recorriendo la Cordillera de los Andes con un total de 5.194 kilómetros totales.

Según los costos anunciados por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través de Vialidad Nacional para el tramo de la Ruta Nacional 8 entre el kilómetro 158 y 169, los mil metros de tramo asfaltado y señalizado cuestan 264.900 dólares. O un total de $39.990.900 millones al valor oficial del dólar al momento de escribir esta nota.

Eso quiere decir que, con los pagos al fondo de este mes, se podrían cubrir 10.194 kms. Casi, casi, dos veces el camino más largo del país.

Becas Progresar

Los subsidios que el Estado Nacional entrega a los jóvenes y adultos que cursan estudios, denominadas becas Progresar, hoy están en 7.400 pesos por cada beneficiario. Ese número puede crecer hasta los 13.400 si se le suma el extra que reciben quienes cursan algún idioma.

Teniendo como referencia el costo oficial del dólar a 151, con el pago de septiembre al FMI se podrían subsidiar a 30.425.373 estudiantes, incluyendo el extra por lenguas extranjeras. Más de dos tercios de la población total del país.

Créditos Procrear

El tope máximo con el cual el Estado Nacional subsidia a los interesados en tener su vivienda propia, a través de los Créditos Procrear, es de 4.000.000 millones de pesos. Estos son para construir en un terreno ya adquirido y, lógicamente, podrían ser muchos más de los que se otorgan si fueran hipotecarios.

Sólo con las cuotas que fueron para el organismo internacional este mes, se podrían haber otorgado 101.925 de estos planes. En un país que, según las estimaciones de la Secretaría de Vivienda, hay un déficit habitacional de 3,5 millones de hogares, no sería la solución definitiva, pero sin ir más lejos significarían más de cien mil familias con su casa propia.

Una deuda fugada

Mientras tanto, a fines del año pasado, el organismo de crédito internacional reconoció que una parte de lo prestado se fugó y, con críticas a la gestión de Cambiemos, que su programa en la Argentina fracasó porque "no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas. El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio".

El informe de Evaluación Ex Post (EPE, por su siglas en inglés) del programa Stand By concluye que "no cumplió con los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa y, al mismo tiempo, propiciar el crecimiento económico". Hay hambre y grandes necesidades en la gran mayoría de los argentinos y las argentinas, y preguntarse todo lo que se podría hacer con el dinero que va a la deuda, ya es un ejercicio que lleva muchos años.