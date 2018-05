A pesar de la desafortunada frase de Vidal, creció la cantidad de estudiantes universitarios pobres

Vidal dijo que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad.

Durante un encuentro ante socios del exclusivo Rotary Club, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal lanzó una frase que provocó un fuerte rechazo en la comunidad educativa. Disparó que “nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad”.

Sin embargo, los datos marcan que un 26 por ciento de los habitantes del Gran Buenos Aires que asisten a universidades públicas son pobres. Qué dicen los expertos en educación.

La universidad de Hurlingham fue inaugurada en 2014.

Ante los rotarios, la gobernadora bonaerense afirmó: “¿Es equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”. Los datos marcan que entre 2008 y 2015 creció un 47 % la cantidad de alumnos del Quintil 1, de menores ingresos, que residen en el Gran Buenos Aires y asisten a universidades públicas.

Los datos surgen del Dossier del Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica de Buenos Aires (Unipe), que marcan que en el Quintil 2, el porcentaje llega al 95 por ciento. En números, en 2008 había 25.659 alumnos del Quintil 1 y en 2015 fueron 37.840; mientras que en el segundo Quintil la cifra creció de 31.287 en 2008 a 61.020 en 2015. El estudio revela además que también hubo un crecimiento de los habitantes del Conurbano con mayores niveles de ingresos en esos siete años: de 68.755 a 82.973.

“La expresión es profundamente infeliz, lamentable, y devela un modo de pensar: el neoliberalismo detesta la igualdad, ama las jerarquías, cree que la gente nace para quedarse en lugares prefijados que forman parte de un statu quo”, analizó ante BigBang el ex ministro de Educación de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Sileoni, quien además es docente en una de las universidades “de cercanía” más reciente, la de Hurlingham.

Los datos sobre matriculación que elaboró la Unipe.

Para el primer ministro de Educación que tuvo Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño, Mariano Narodowski, los dichos de Vidal fueron “exagerados”, y sostuvo que las universidades del conurbano “son un efecto positivo y hay que conservarlo”. De todos modos, aclaró que hay datos que “muestran que la mayoría de la población pobre no termina el secundario”. El ex funcionario y actual investigador sostuvo a este medio que hay un 60 por ciento de abandono en escuelas públicas de la Provincia, que golpea principalmente a adolescentes varones.

De acuerdo a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) revelados esta mañana por el doctor en sociología Daniel Schteingart, un 26 por ciento de las personas que viven en el Conurbano y asisten a la universidad pública están por debajo de la línea de la pobreza. Se trata un promedio basado en datos de 2016 y 2017.

26% de las personas que viven en conurbano y van a universidad pública son pobres, no 5%. Datos de la EPH (promedio 2016-17). pic.twitter.com/DUuW2bHrrV — Daniel Schteingart (@danyscht) 31 de mayo de 2018

El rechazo que expresó ayer Vidal se suma a las declaraciones de Macri en tiempos de campaña, en 2015, cuando se preguntó: “¿Qué es esto de universidades por todos lados? Es una locura”.

Sin embargo, la creación de las universidades emplazadas en el Conurbano no es para nada nueva: la Universidad de Lanús tiene 22 años; la de La Matanza fue creada en 1986 y la de Quilmes tiene casi treinta años. En los últimos años aparecieron varias casas de estudios como las de Hurlingham, inaugurada en diciembre de 2014; o la de José C. Paz, de 2009, el mismo año que la de Avellaneda y la Jauretche, ubicada en Florencio Varela.

Alberto Sileoni, ex ministro de Educación de la Nación, junto a Cristina Kirchner.

Entre las últimas cuatro suman más de 55.000 estudiantes, de acuerdo a datos oficiales. En el caso de Hurlingham se recibirá la primera camada de graduados dentro de 20 días. “Son universidades de cercanía porque están en barriadas populosas, cerca de cada uno de los estudiantes. Cuando se les pregunta a los alumnos porqué se inscribieron, muchos hablan de los sueños, pero también los motiva la cercanía”, agregó Sileoni.

El ex ministro de Cristina detalló que esas universidades tienen un “plus” por encima de otras universidades, y es que hay carreras que no son las tradicionales. “Hay algunas, pero no tantas. Hay carreras novedosas como la de Enfermería, la de Biotecnología o el Profesorado de Letras”, señaló.

Mariano Narodowski fue ministro de Educación porteño entre 2007 y 2009.

Por su parte, Narodowski indicó a BigBang que un siete por ciento de la población del Conurbano bonaerense tiene título universitario, aunque reconoce que es “muy importante” la cifra del 26 % de estudiantes de universidades públicas que viven en territorio bonaerense y están por debajo de la línea de pobreza. En este sentido, ex ministro porteño recordó sus tiempos como docente de la Universidad de Quilmes al analizar que “había muchos alumnos que tenían familias que no habían alcanzado un título ni siquiera del secundario”.

PRIMERA GENERACIÓN

Datos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, ubicada en Florencio Varela y fundada en 2009, en conjunto con el sitio web Chequeado.com revelan el 94,2 por ciento de los estudiantes de la universidad de La Matanza tiene padres sin estudios universitarios finalizados. En el caso de la Universidad Nacional de Moreno esa cifra representa el 91 %.

En la Jauretche, el 83 % de los estudiantes son primera generación con estudios universitarios, mientras que en la Universidad de Tres de Febrero hay un 73 % que es considerado “primera generación universitaria”. A su vez en la Universidad Nacional de Lanús, el 70 por ciento son considerados "Primera generación".