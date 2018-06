Aborto: Pichetto recibe a actrices y diputados que impulsaron el debate y esperan un tratamiento rápido

El proyecto aún no fue girado a las comisiones donde se debatirá en el Senado. Anticipan un resultado ajustado y quieren evitar cambios al texto para evitar "empantanar" la discusión.

Con el foco puesto en la búsqueda de un tratamiento rápido, esta tarde senadores del bloque Justicialista se reunirán con integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, actrices y legisladores que impulsaron el proyecto en la Cámara de diputados. Apuestan a que llegue al recinto antes del receso. Por ahora, hay una leve mayoría entre quienes respaldan la legalización, aunque con casi 20 indecisos.

El encuentro será esta tarde a las 15 en el salón Illia del Senado. Allí, el bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto se reunirá con integrantes del colectivo que impulsó el proyecto que la semana pasada obtuvo media sanción en Diputados, con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención.

El bloque Justicialista buscará lograr la ley en las próximas semanas.

En el bloque Justicialista la mayoría de los senadores respaldarán el proyecto, tal como anticipó el jefe del bloque semanas atrás. Sin embargo, hay quienes ya adelantaron que votarán en contra, como el correntino Carlos “Camau” Espínola, o el ex presidente y senador riojano, Carlos Menem, quien dio su adhesión al documento “Los peronistas decimos sí a la vida y no al aborto”, a pesar de que la ex primera dama, Zulema Yoma, reveló al diario Página 12 en 1999 que se había sometido a un aborto en 1968.

Menos de una semana después de que la Cámara baja aprobara el proyecto en una agotadora sesión de casi 24 horas, el poroteo ya comenzó y el optimismo reinaba entre quienes respaldan el proyecto. “Todo indicaría que sale, pero está muy ajustado”, dijo a BigBang un senador que votará a favor de la despenalización.

Pichetto ya se manifestó a favor de la despenalización del aborto.

Un sondeo marcaba 26 senadores a favor, 24 en contra y 21 indecisos, correspondiente al blog Economía Feminista. Otro, publicado por el sitio web Parlamentario.com, marcaba la misma diferencia pero con menos indecisos: 28 a favor, 26 en contra y 18 indecisos.

El objetivo del encuentro de hoy es que se pueda trabajar sobre diferencias que puedan surgir con el proyecto que ya tiene media sanción. Quienes apoyan la legalización creen que lo mejor será discutir algún tipo de modificación recién en el proceso de reglamentación, ya que si se introducen durante el tratamiento en la Cámara alta, el texto debería regresar a Diputados para un nuevo (y probablemente extenuante) debate.

El proyecto ya tiene media sanción y sería debatido en el Senado antes de agosto.

Un hombre con varios años de trayectoria en la Cámara alta describe a BigBang que existe cierta “tradición” de que, en este tipo de proyectos, el Senado los vote sin modificaciones tal como llegaron de Diputados. Pero además, entre los senadores creen que la gran discusión ya se dio en la Cámara baja. “Pasaron más de 700 expositores, el debate más profundo lo hizo Diputados”, deslizaba otro senador.

Por eso, creen que sería posible que el tratamiento del proyecto sea antes de agosto. Buscaban limitar la cantidad de comisiones a las que es girado el texto, así como lograr que sea un plenario de discusión para evitar demoras. “La idea es que antes del receso esté resuelto, ya tratado. El trabajo más duro lo hicieron los diputados”, repite otro senador que estará presente en el encuentro de esta tarde, en el que además de estar presentes legisladores e integrantes de colectivo de mujeres que presentó el proyecto, habrá actrices y escritoras que se sumaron a la iniciativa y fueron muy activas para exigir la legalización del aborto.