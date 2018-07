Aborto: la UCR porteña presiona a su par nacional para que los senadores "indecisos" voten a favor

El Comité Capital envió una carta oficial a la presidencia del partido para que no se repita la misma situación que en Diputados, cuando la orden institucional de votar a favor no se respeto. La UCR tiene cinco senadores hasta ahora "indecisos".

La Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires fue una de las que más jugó con la legalización del aborto en la Cámara de Diputados. En esa oportunidad buscó, por diferentes vías, que proyecto tuviera media sanción. Ahora la historia se repite pero con otras herramientas.

Anoche los miembros del Comite Capital lanzaron la campaña "dale luz verdad a la ley de interrupción voluntaria del embarazo" que apunta a que la conducción nacional del radicalismo se expida formalmente sobre la postura que debe tener el partido con respecto al tratamiento del proyecto en el Senado.

La foto del lanzamiento de la campaña. El comité capital tendrá luces verdes hasta el 9 de agosto.

Así lo adelantó el presidente de la UCR porteña, Guillermo De Maya, quien se vio secundado en el anuncio por la Secretaría de Género y diversidad presidida por Marcela Larrosa, las diputadas nacionales Teresita Villavicencio y Carla Carrizo, y los legisladores Marcelo Gouman, Leandro Halperín, Juan Nosiglia e Inés Gorbea.

"A los Senadores Radicales, con quienes compartimos el mismo partido, las mismas luchas y los mismos ideales, decirles que con esta ley y el modo en que decidan no está en juego sólo lo que las mujeres del país necesitamos sino el tipo de democracia que construyamos para todos los ciudadanos", manifestó Carrizo.

El Coti Nosiglia junto al legislador porteño, su hijo Juan Nosiglia, y el secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis.

Tal y como contó en exclusiva Big Bang, el Coti tomó el pedido del comité radical porteño para que intente convencer a algunos de los diputados nacionales que se encontraban indecisos sobre el tema para que voten como lo determinaron las juntas provinciales de la UCR. "Demostramos que la U.C.R va a trabajar siempre por la ampliación de derechos como lo ha hecho hasta hoy y hemos demostrado también que desde Evolución Radical vamos a defender estos principios, sin fisuras", dijo la diputada Villavicencio. Su declaración contrasta con lo ocurrido en seno del partido: si bien en todos los distritos las filiales radicales se expidieron a favor de impulsar la legalización del aborto, a la hora de la votación varios legisladores hicieron oídos sordos a la bajada de línea institucional.

En el Senado, la situación se repite. El presidente de la Comisión de Salud, el senador radical por Jujuy Mario Fiad, adelantó que votará en contra del proyecto.

La lista de oradores que tendrá el debate en las comisiones del Senado.

El listado de oradores se podrá ir modificando a medida que se desarrolle el debate.

Esto es precisamente lo que quiere evitar el radicalismo porteño. Por eso su declaración pública del radicalismo porteño vino acompañada con una carta abierta, dirigida también al comité nacional. "No hay lugar para dar mensajes ambiguos, ni para especulaciones electorales. “Somos lo que hicimos con lo que hicieron de nosotros”, pero tenemos la obligación ética y moral de trabajar por la síntesis que nos contenga a todos", sostiene la carta a la que tuvo acceso este medio.

"Es entonces que, por mandato de los radicales de la Ciudad de Buenos Aires, les pedimos hagan explícita su posición sobre la ley en debate y mandaten a nuestros senadores a votar en tal sentido. Exhortamos a todos los senadores Radicales a mantener los consensos laboriosamente logrados en la Cámara de Diputados. El 8 de agosto se vota por SÍ o por NO al proyecto con media sanción", continúa la misiva.

Elías de Pérez es la senadora que actúa en tándem con Pinedo para lograr que no se apruebe el proyecto.

El bloque en el Senado de la UCR cuenta con doce legisladores. De ese número ya hay cinco que anunciaron que votarán en contra del proyecto. Se trata de Olga Inés Brizuela (La Rioja), Silvia Elías de Pérez (Tucumán), Julio Cobos (Mendoza), Silvia del Rosario Giacoppo (Jujuy) y el mencionado Fiad. En el caso de Elías de Pérez, además se trata de una de las principales lobbistas dentro de la Cámara Alta para que se vote de forma negativa el proyecto.

El presidente de la comisión de Salud en el Senado, el radical Mario Fiad.

A favor de la sanción hay sólo dos senadores. El ex presidente de la UCR a nivel nacional, Luis Naidenoff (Formosa) y Pamela Veresay (Mendoza). Los indecisos, ya sea porque no se decidieron o porque no hicieron pública su postura, son también cinco: Eduardo Costa (Santa Cruz), Juan Carlos Marino (La Pampa), Julio Martinez (La Rioja), Angel Rozas (Chaco) y María Belén Tapia (Santa Cruz).

El último poroteo da 27 votos a favor del proyecto, 31 en contra y 14 indecisos por lo que los radicales que aún no dijeron cómo votarán representan casi el 30% de ese último grupo.