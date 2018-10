Acciones, bonos y propiedades: en qué invierten Mauricio Macri y sus funcionarios

Acciones, bonos, inmuebles en la Argentina y en el exterior, dinero en efectivo, plazos fijos, dólares, títulos públicos y privados. Mauricio Macri y buena parte de su gabinete tienen múltiples inversiones, tanto en la Argentina como en el exterior. Con una cartera diversificada, a qué inversiones apuestan el presidente y sus ministros, según se desprende de las declaraciones juradas presentadas en septiembre pasado a las que accedió BigBang.

MAURICIO MACRI

Macri creó un fideicomiso ciego que no está incluido en su declaración jurada.

El presidente lejos está de ser el funcionario con más dinero. Su cartera de inversiones, sin embargo, no es para nada acotada. Tiene acciones de E. Costa S.A, una firma de servicios inmobiliarios en la que invierte desde 2002. Además posee títulos públicos y privados con cotización en la Argentina, uno de ellos por $9.450.378, un bono argentino en dólares estadounidenses, que ingresó a su patrimonio en 2017.

Algunas de las inversiones del presidente, en su declaración jurada de bienes y patrimonio.

El presidente invierte además en títulos Discount, bonos a largo plazo, títulos del Gobierno, títulos Cuasipar en pesos, títulos de deuda pública por $11.574.780, bonos internacionales y varios créditos a su favor, uno de ellos por poco más de un millón de pesos con Agropecuaria Del Guayquiraro SA, una de las que administra parte del fideicomiso ciego conformado por el presidente al asumir, y que no es incluido en su declaración jurada.

NICOLÁS DUJOVNE

El ministro es uno de los hombres más ricos del gabinete macrista.

El ministro de Hacienda es uno de los funcionarios con más dinero de todo el Gobierno. El hombre a cargo de manejar los hilos de la economía argentina tiene inversiones en Dracena SA que fueron parte de una donación, al igual que Defarim SA. También posee bonos de la Nación por seis millones y medio de pesos; bonos de la provincia de Buenos Aires por $3.312.600, acciones de YPF por $4.310.000, Bonos de la República Argentina por $3.051.000, acciones de Petrobras Argentina por $2.225.800 y U$S 8.442,89.

La declaración de Dujovne ante la Oficina Anticorrupción.

El ministro de Hacienda tiene un departamento destinado al alquiler en Vicente López y un terreno en el Departamento de Rocha, en Uruguay, de 44.000 metros cuadrados. Atesorar dólares también fue un buen negocio: a los que tiene en Argentina se le suman otras cuatro cuentas en el exterior: en Uruguay tiene dos, una con U$S 11.600,05 y otra con U$S 96.943,52. En Estados Unidos tiene una cuenta con U$S 85.300 y otra con U$S 105.600.

La declaración de Dujovne fue cargada a al web de la OA con errores y fue presentada nuevamente.

Además tiene títulos en Uruguay de la empresa Para Bien SA, en las Islas Vírgenes Briátnicas posee acciones de Florentine Global y en Uruguay cuneta con títulos de Jilym Company SA.

LUIS “TOTO” CAPUTO

Lo apodaban "el Messi de las finanzas". Semanas atrás renunció al Central.

Lo apodaron el “Messi de las finanzas”, y, como no podría ser de otra manera, su cartera de inversiones incluye decenas de bonos, acciones, fondos comunes de inversión y participaciones accionarias. Luis “Toto” Caputo abandonó la presidencia del Banco Central hace pocos días, aunque su declaración jurada corresponde a 2017, cuando era ministro de Finanzas.

Alguna de las inversiones de Caputo.

Un plazo fijo por $8.2 millones, acciones de YPF por $766.428,50, acciones de Petróleo Brasileiro y de Garovaglio & Zorraquin, uno de los holdings alimenticios más antiguos que opera en la Bolsa de Comercio. Acciones de AM Finance SA, APL Economia, Gainvest, fondos FIMA y, como no podía ser de otra manera, Lebacs, por $8.784.263. Caputo además declaró la venta de Axis, la offshore que le costó denuncias e investigaciones. El ex funcionario macrista tiene varios créditos a su favor.

GUILLERMO DIETRICH

Dietrich invierte en propiedades, bonos y dólares.

Conocido es que la familia del ministro de Transporte tiene una de las concesionarias más importantes del país, que vende los 0KM de Ford y Volkswagen. Sin embargo, el funcionario cuenta con otras inversiones: un local de 429 metros cuadrados destinado al alquiler, un departamento de 143 metros cuadrados que también alquila y una casa de 415 metros cuadrados en un country de Pilar declarada para alquilar.

La declaración jurada de Guillermo Dietrich.

Dietrich declaró Letras del Banco Central, Lebacs por $347.297. Y una particularidad: el ministro declaró poseer U$S 10.009, tomados al valor referencia de un dólar a $18,54, por lo que en pesos representaba $185.664. De continuar atesorando los billetes estadounidenses, tras las sucesivas devaluaciones que llevaron a que el dólar cierre este jueves a $37,50, sus ahorros representarían, en pesos, $375,337, más del doble de ganancia.

LUIS MIGUEL ETCHEVEHERE

El ex presidente de la Sociedad Rural y secretario de Agroindustria tiene múltiples inversiones.

El secretario de Agroindustria es uno de los funcionarios con más dinero y sus inversiones que no sólo se vinculan al sector agropecuario - fue presidente de la Sociedad Rural entre 2012 y 2017 -. Entre empresas heredadas, Etchevehere tiene un 12,5 % de Las Margaritas SA, Los Vascos SA (un 18,75 %) y SAER (un 4,17 %). Pero además tiene Etchevehere Rural, por más de $2,4 millones, ingresada a su patrimonio en 2010 y Construcciones del Paraná.

MARIO QUINTANA

Mario Quintana se alejó del Gobierno. Vendió sus acciones de Farmacity.

El ex titular de la Secretaría de Coordinación Interministerial - un virtual vicejefe de Marcos Peña - abandonó el gobierno tras ese fin de semana de locura y cambios a principios de septiembre. Ex dueño de Farmacity, en su declaración jurada, a la que accedió BigBang, se pueden observar decenas de inversiones de lo más variadas.

En su última declaración jurada, figura Farmacity, que vendió meses atrás.

Acciones de Partners SA por más de $8 millones, del Grupo Pegasus, de JIC Investments LLC, por $6,173.147, de Campo San Diego, de Experiencias Urbanas SA, Desarrollo Sucre SA, Marvito SA, Value Foods SA, Aguifarma SA y Farmacias Del Águila SA. Además, tiene títulos Bonar 2020, Par 2033, Bonar 2014 y Argentina 2046, entre otros. Tiene créditos a su favor al Grupo Rayuela y, al igual que Caputo, le presta a River Plate. También declara una caja de ahorro en dólares por 2,49 millones de pesos.

GUSTAVO LOPETEGUI

Lopetegui tiene un porcentaje de 12 departamentos en Santa Fe.

El otro ex vicejefe de Gabinete que semanas atrás estrenó cargo como asesor presidencial declaró 12 departamentos destinados a inversión en la provincia de Santa Fe, de los que posee entre el 10,42 y el 13,33 por ciento, por tratarse de una herencia familiar. Lopetegui además declaró cuatro títulos Discount en dólares con vencimiento en 2033, Bonar 2024, Bonos del Banco Do Brazil y varios millones de pesos en acciones de Pampa Cheese SA.

GUSTAVO ARRIBAS

El jefe de los espías tiene varios departamentos en alquiler en San Pablo, Brasil.

El poderoso jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, también tiene múltiples inversiones, principalmente en Brasil, donde vivió largos años en sus tiempos como representante de jugadores de fútbol. Invirtió en un terreno y una vivienda de 300 metros cuadrados en San Martín de Los Andes y alquila dos propiedades en Capital Federal.

En Brasil tiene dos departamentos y una casa que puso en alquiler, las tres propiedades en la ciudad de San Pablo. En esa ciudad tiene otros dos departamentos destinados a inversión, de 158 y 160 metros cuadrados cada uno. Arribas tiene además una caja de ahorro en dólares y declaró poseer un plazo fijo por $490 mil.

PATRICIA BULLRICH

La ministra de Seguridad tiene varios plazos fijos.

La ministra de Seguridad no invierte en Lebacs, ni en bienes en el exterior. Tampoco en acciones. Patricia Bullrich declaró varios depósitos de dinero en pesos, aunque también declaró una caja de ahorro en dólares por $3.646.662 (no se precisa cuántos dólares son). En total tiene cinco plazos fijos en pesos, por un total de $255.267.

ROGELIO FRIGERIO

Frigerio tiene acciones de varias empresas y bonos en pesos.

El ministro del Interior, uno de los nexos fundamentales del Gobierno con los gobernadores peronistas, invierte su dinero en acciones de IBA ETE SA, Desarrollos Inmobiliarios Alto Delta SA, El Guasuncho SA, BAI UNO SA y Nogales de Entre Ríos. Además tiene bonos de la Nación en dólares por $404.364.

ANDRÉS IBARRA

El secretario de Modernización cuenta con acciones de YPF.

El secretario de Modernización, Andrés Ibarra, psee acciones de Tenaris SA, YPF, TeleInfo, CMA y bonos del Banco Nación. Además, tiene una casa declara como “inversión” en la localidad de Maldonado, en Uruguay, muy cerca de Punta del Este.

CARLOS MAC ALLISTER

El secretario de Deportes y ex futbolista tiene varios departamentos.

El secretario de Deportes de la Nación y ex defensor de Boca Juniors invierte, principalmente, en inmuebles. Tiene siete departamentos y casas en Capital Federal, dos en su provincia, La Pampa, ubicadas en Santa Rosa, y dos la localidad bonaerense de Pilar. Tiene el 50 % de las acciones de La Cumbre SRL y declaró 40.000 dólares.

JORGE TRIACA

El secretario de Trabajo tiene lebacs.

El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, declaró acciones de la empresa Haras Panamerica SA y de Cuotas Parte Dining Room SRL. Tiene títulos del Banco Nación con vencimiento en 2033 y Lebacs por $58,176.