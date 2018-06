Adiós a las Lebacs, el Gobierno lanzaría un nuevo bono para eliminar las letras

Pasada la tormenta cambiaria que hizo disparar el precio del dólar, en el Gobierno buscan dar señales para seguir aliviando las expectativas y las incertidumbres para evitar que se vuelva a repetir.

Las Lebacs siguen siendo uno de los principales problemas que tiene la Casa Rosada, y así lo admiten varios funcionarios; por eso en esta semana se determinó que dejarán de existir en el breve plazo. Después, o durante el anuncio que hará el presidente Mauricio Macri del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se dirán las primeras cuestiones centrales del plan en el que se encuentran trabajando el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Sturzenegger, Peña, Dujovne y Caputo en la famosa conferencia del 28 de diciembre.

“Hay que terminar cuanto antes con las Lebacs para darle un cierre definitivo a cuestiones de especulación. Ahora el centro tienen que ser las medidas para fortalecer a las Pymes”, afirmó una alta fuente oficial al tanto de las negociaciones.

El borrador final del proyecto estará terminado en los próximos días. Todo indicaría, de acuerdo a lo que pudo saber este medio de calificadas fuentes gubernamentales, de que sería un bono. A diferencia de las Lebacs, los bonos no tienen vencimientos mensuales, sino todo lo contrario: son a varios años.

“Se termina la paranoia de todos los meses de los vencimientos. Porque es una cuestión anual y tampoco se puede especular con que subirías las tasas. Pero va a ser algo gradual”, afirman. La convergencia también es un problema. A los tenedores no se los puede obligar a que cambien una letra por un bono. “Tiene que ser voluntario”, remarcan en Balcarce 50. No obstante hay un dato no menor. Solamente el 15% de la totalidad de $1.224.334 millones que emitió el BCRA según el último informe financiero que publicó la entidad.

El cambio ya fue planteado en la mesa chica del Gobierno. La cuestión central es que sea a largo plazo debido los montos y el interés que tienen actualmente las Lebacs que es del 40%. Mientras tanto en el BCRA la semana pasada volvieron a relanzar el Nobac, un título similar a la Lebac, pero que tiene una vigencia de tres años en vez de renovarse mensualmente.