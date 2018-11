Ahora los ojos están puestos en la Armada: la investigación de la que poco se habla

La aparición del submarino ARA San Juan el sábado por la madrugada significó un punto de inflexión no sólo en la causa penal que se lleva adelante, sino también en la investigación política que tiene lugar en el Congreso y puntualmente la Bicameral Investigadora. Esta semana, por ejemplo, será el turno del contralmirante Luis Enrique López Mazzeo quien fue el primero en salir a remarcar que no había falencias en el navío antes de que comenzará su último viaje. López Mazzeo, que se desempeñó como el encargado del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, fue acusado de ser uno de los principales responsables de la tragedia por el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur.

La comisión tiene como objetivo determinar la responsabilidad desde el punto de vista político de las autoridades gubernamentales y militares. Se encuentra presidida por el senador nacional por Tierra del Fuego e integrante del bloque Justicialista, José Antonio Ojeda, su vicepresidente es el diputado nacional de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, Guillermo Montenegro. Para el cuatro de diciembre incluso se espera la interpelación al ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Una de las últimas reuniones de la comisión bicameral.

“Nuestro objetivo es acreditar la responsabilidad política de lo que sucedió por lo que el hallazgo, en principio, no modifica el cronograma que llevamos adelante”, le dijo a BigBang uno de los integrantes de la bicameral. Además del encuentro con López Mazzeo, que tendrá carácter de reservado, está semana también estará el subsecretario Legal y de Artículación Institucional del ministerio de Defensa, Juan Mocoroa.

En cuanto a la citación de Aguad el foco estaba puesto en la contratación de la empresa Ocean Infinity, pero tras el hallazgo cambiaría el motivo de la cita. En concreto, hasta mitad de diciembre se espera que continúen las actividades dentro de la comisión que ahora se apresta a terminar de analizar junto con diversos especialistas el informe final que elaboró.