Allanamiento a Cristina: el abogado denunció que no lo dejaron presenciarlo y pedirá la nulidad del procedimiento

Después de que el Senado aprobó ayer los tres pedidos de allanamientos en los domicilios de la ex presidenta y actual senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, efectivos de la Policía Federal comenzaron a llegar a los lugares para realizar los procedimientos ordenados por el juez federal, Claudio Bonadio, que instruye la causa de los "Cuadernos K" en donde se investigan los pagos de coimas de más de una docena de empresarios a funcionarios de la administración kirchnerista.

div> div>

Cerca de las 12 varios efectivos de la brigada de Infantería se hicieron presentes para comenzar con el procedimiento en el departamento de la ex presidenta en el barrio porteño de Recoleta. En total hay seis camionetas de la fuerza en la puerta del inmueble en Uruguay al 1300. Además se encuentra la Policía Científica y el escuadrón de canes.

Cerca de 40 minutos después de que comenzó el allanamiento al abogado en las causas penales que afronta la ex presidenta, Carlos Beraldi, denunció que fue echado del departamento durante el allanamiento. "No me dejaron estar dentro del domicilio para supervisar el procedimiento. Ahora pueden hacer lo que quieren adentro", manifestó Beraldi en declaraciones a la prensa en donde detalló que uno de los policías le avisó, después de dejarlos ingresar al domicilio, que por orden de Bonadio debía salir del lugar. "Vamos a planear la nulidad del procedimiento y requerir el juicio político. Lo que hice fue poner a disposición todos los elementos del edificio y me hicieron salir", concluyó.

[NOTICIA EN DESARROLLO]