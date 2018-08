Allanamiento y pedido de nulidad: la estrategia de Cristina para enfrentar el CuadernoGate

Cristina Fernández de Kirchner concurrirá a los tribunales federales de Comodoro Py dentro de una semana para declarar ante el juez federal Claudio Bonadio, que investiga el presunto pago de coimas que involucra a empresarios y ex funcionarios. La ex presidenta y senadora por Unidad Ciudadana planifica una estrategia por partida doble: permitir el allanamiento a su casa y elaborar “con paciencia” un pedido de recusación al magistrado.

“No vamos a permitir que Bonadio utilice el circo para meterse en la intimidad de mi casa”, le dijo Cristina a un hombre de su entorno con quien estuvo reunida durante el fin de semana, según supo BigBang. El juez ya ordenó el allanamiento a la vivienda de la ex presidenta, así como le solicitó al Senado que trate el desafuero para poder detenerla.

Cristina está citada a declarar el próximo lunes ante el juez Bonadio.

Aunque el jefe del PJ en la Cámara alta, Miguel Pichetto, fue claro respecto a rechazar el desafuero hasta tanto haya condena firme, el peronismo sí permitiría la requisa a la propiedad de la ex mandataria. “¿Y por qué no lo permitiría Cristina?”, se preguntan en su entorno. Para eso, el oficialismo debería aceptar que la requisa se lleve a cabo en su vivienda - donde el ex chofer Oscar Centeno relató en sus cuadernos haber ido en varias ocasiones a llevar bolsos con dinero, en uno de ellos “aproximadamente $1.300.000” - pero que no incluya el despacho de Cristina en el Congreso.

Cerca de la ex presidenta creen que tarde o temprano recusarán al juez Bonadio y exigirán que sea apartado, aunque consideran que por ahora no es el momento ideal. Quien sí ya lo solicitó fue el ex secretario de la Presidencia y ex jefe de Inteligencia, Oscar Parrilli, que además pidió la nulidad de la investigación. El hombre de mayor confianza de Cristina -también señalado en la causa que investigan Bonadio y el fiscal federal Carlos Stornelli- cree que hubo irregularidades porque Bonadio no sorteó la causa, que se inició dentro de otro expediente, el que investiga la compra de Gas Natural Licuado, donde también son investigados Julio De Vido y Roberto Baratta.

Bonadio y Stornelli creen que Cristina y Néstor Kirchner comandaron una asociación ilícita.

A diferencia de otras causas que eran minimizadas por la ex presidenta, como el expediente por la compra de dólar futuro, un allegado a Cristina evitó minimizar la investigación. Hay un dato central: el kirchnerismo insistió en los últimos dos años y medio en que había persecución judicial y que las causas se centraban en ex funcionarios acusados de recibir coimas pero no en los empresarios que las pagaban. En este caso, el expediente apunta a ambas partes de igual manera. Y de hecho, entre los detenidos se encuentra Héctor Javier Sánchez Caballero, un ex gerente de IECSA, la empresa que perteneció a la familia de Mauricio Macri. Sin ir más lejos, esta mañana el primo del presidente, Angelo Calcaterra, se presentó espontáneamente a declarar en Comodoro Py.

Creen que aún no es el momento oportuno para solicitar la nulidad de la causa. El principal argumento, sostienen cerca de la ex presidenta, es que la causa no tiene juez natural, lo que entienden que “roza el prevaricato”. “Si no encuentran los cuadernos, si se hizo todo con fotocopias, cometieron el delito de prevaticato”, que implica que un juez o fiscal tome una decisión arbitraria contraria a la ley.

“Cristina no está presa porque es inocente, no porque tenga fueros”, dijo esta mañana uno de los abogados de Cristina, Gregorio

Dalbón

.

De modo oficial, la defensa de Cristina se encuentra en manos de, que ya la defiende en otros expedientes en los que el juez también es Bonadio.