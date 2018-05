Allanan la sede de Camioneros por una denuncia de extorsión: impresionantes audios

La sede central del sindicato de Choferes de Camiones en la ciudad de Buenos Aires fue allanada este viernes por policías, en un operativo encabezado por la jueza porteña de Instrucción Wilma López, que busca pruebas sobre las presuntas extorsiones del gremio de Hugo y Pablo Moyano a empresarios del transporte, a raíz de unos audios que se dieron a conocer a principios de mayo.

Todo se originó a raíz de la denuncia presentada por Nancy Pastorino, la dueña del Expreso Pontevedra, una empresa familiar de transporte de carga de la localidad bonaerense de Merlo, quien asegura que el Sindicato de Choferes de Camiones y la Federación Nacional de Trabajadores de Camiones la quisieron extorsionar por alrededor de $500.000.

Nancy Pastorino, la dueña del Expreso Pontevedra, denunció aprietes y extorsiones.

Según denunció Pastorino en su momento, en noviembre del año pasado empezó a sufrir una serie de presiones a través de llamados telefónicos de personas que se presentaban como representantes del Sindicato de Choferes de Camiones.

Producto de las constantes extorsiones que recibía a diario, Pastorino “accedió” a participar de una reunión en la sede de Camioneros en la Ciudad de Buenos Aires. Allí fue recibida por tres personas que le dijeron que su empresa tenía una deuda con el sindicato.

La misma ascendía a unos $1,2 millones, ya que –según el gremio- los choferes de Expreso Pontevedra habían recorrido más kilómetros de los permitidos. La mujer negó dicha deuda y afirmó que tenía al día y en su poder los aportes que le había hecho al sindicato.

Entre las pruebas que presentó Pastorino, se encuentra una "constancia de libre deuda" emitida por el Sindicato de Choferes de Camiones que asegura que la compañía "registra pagos de Aportes y Contribuciones hasta el mes de febrero de 2018".

Allanaron el Sindicato de Camioneros, tras la denuncia por extorsión de una empresaria a la que le pedían $500 mil por una deuda que no tenía. La jueza Wilma López ordenó el operativo. Hugo Moyano estaba en el lugar, pero se fue en un auto de la sede y no hizo declaraciones pic.twitter.com/t58LvYUwwK — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 18 de mayo de 2018

Otra de las pruebas de la mujer fue un audio, en el cual queda evidenciado el o los pedidos de extorsión que viene recibiendo desde hace un tiempo la dueña del Expreso Pontevedra. Consultado sobre este nuevo allanamiento, Daniel Llermanos, abogado de Hugo Moyano y del gremio de Camioneros, calificó de “insólita” esta medida de la justicia.

"Es un allanamiento insólito, tengo 41 años de matrícula y esto no lo he visto nunca. Acá acaba de pasar algo que da asco. Es repugnante. Lo repudio como abogado. Esta no es forma de tratar a gente que trabaja, acá no hay ladrones, hay gente que trabaja. La denuncia se debe investigar, pero acá no hay una condena", remarcó el letrado.

Y agregó: "El Sindicato es acreedor de las patronales, y hay que pagarle porque es un derecho de los trabajadores. Este es un sindicato que durante la gestión de Hugo Moyano consiguió los mejores salarios y esto molesta, por eso algunos como la diputada Carrió han dicho que hay que hacer con Moyano lo que hicieron con Jimmy Hoffa, es decir, hacerlo desaparecer".

Pastorino dice que la quisieron extorsionar con $500 mil.

Los allanamientos fueron hechos por efectivos de la Dirección General de Investigación del Delito Complejo bajo la orden de la jueza nacional en lo criminal y correccional Nº 38, Wilma López, en la causa está caratulada como “Altamirano, Raúl y otros/extorsión”.