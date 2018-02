Amado Boudou: "Seguramente, entregarme estaba en la cabeza de muchos"

Además de su detención, el ex presidente sostuvo que fue un error del kirchnerismo no sacarle el impuesto a las ganancias para los trabajadores.

El ex vicepresidente Amado Boudou recuperó la libertad el pasado 13 de enero, cuando la Sala I de la Cámara Federal le concedió, por unanimidad, la excarcelación en la causa por los viáticos truchos en el Ministerio de Economía. El ex mandatario había sido detenido aquel viernes 3 de noviembre de 2016 en su departamento de Puerto Madero.

Boudou visitó el living de Pamela a la tarde.

La foto de Boudou con el pelo revuelto, descalzo y con las esposas puestas recorrió todos los medios de comunicación del mundo. Esta vez, tras pasar 70 días en la cárcel de Ezeiza, el ex vicepresidente aceptó sentarse en el living de Pamela a la tarde junto a su pareja, Mónica García de la Fuente, y se refirió a aquella detención calificándola de “injusta ilegal y arbitraria”.

"En el Caso Ciccone está comprobado que el dueño es Moneta, y están los papeles que lo demuestran"@BoudouAmado en el #LunesConPamela pic.twitter.com/djmJOZGvX9 — América TV �� (@AmericaTV) 26 de febrero de 2018

Según contó el procesado en la causa en la que se lo investiga por tres hechos de lavados de activos y asociación ilícita, no sabía que lo iban a detener aquel día. “La noche anterior había ido a buscar a la mamá de Mónica (su actual pareja) a Ezeiza. Estábamos todos en el departamento, los tres, durmiendo cuando sonó la puerta. Eras como las 6 de la mañana”, detalló.

Y continuó: “No me lo esperaba. Yo estoy convencido que la detención se hizo para que tenga esa forma. Fue una detención injusta ilegal y arbitraria. El juez Lijo la hizo solamente para lograr esa foto y video. No soy rico ni estoy holgado. Ninguna de las dos cosas. El juez cambió la caratula de un día para el otro, lo convirtió en enriquecimiento ilícito”.

Boudou al ser detenido en su departamento de Puerto Madero.

En ese marco, el ex vicepresidente sostuvo que el mismo día en que el juez federal Ariel Lijo cambió la caratula, lo fueron a buscar para declarar. “Yo fui a declarar a indagatoria siendo vicepresidente. Jamás dije ´tengo o no tengo fueros, voy o no voy a explicar´. Sé que muchas causas están armadas de tal manera para que no importan las pruebas”, remarcó.

Para Boudou, su detención no tuvo nada que ver con la justicia, aunque señaló el Poder Judicial cumplió un papel importante: “En Argentina estamos sujetos a esas arbitrariedades. ¿Si es un todos contra mí? No, porque yo aprovecho este espacio para decir que hay muchos detenidos y detenidas sin condenas, detenidos injustamente y eso le hace mal a la democracia argentina”.

Amado Boudou habló en el #LunesConPamela sobre sus días en la cárcel: "Al principio pensé que iba a estar dos años"



En vivo en https://t.co/hqVVHvyYqh pic.twitter.com/FnxqDzVLJ3 — América TV �� (@AmericaTV) 26 de febrero de 2018

En ese contexto, agregó: “Yo creo que tuve un rol muy importante en su momento y que eso les molestó a muchas personas de afuera y dentro de mi espacio político. Seguramente entregarme estaba en la cabeza de muchos, pero de las principales personas (de su espacio político) creo que no porque les ha surgido un derrotero similar al mío”.

Durante su descargo en el ciclo de América TV, el ex presidente sostuvo que siempre hay responsables y que en el Caso Ciccone es el empresario Raúl Moneta. “En el caso Ciccone está claro desde el primer día que el propietario de la empresa es (Raúl) Moneta, que es un empresario que siempre se dedicó a comprar activos devaluados”, explicó.

Y aclaró: “Están los papeles y la pericia económica. El juez Lijo lo partió en dos, me mandó a mí a juicio oral con otras personas, y por el otro mandó a empresarios. Fue un artilugio legal, sin dudas. Por otra parte, reconoció que durante la gestión del kirchnerismo hubo errores. “Fue un error no sacar el impuesto a las ganancias para los trabajadores”, dijo.

En el debut de una nueva temporada de @PameAlaTarde hablamos con @AmadoBodudo



"La detención fue injusta e ilegal y tuvo más que ver con el Poder Judicial que con la Justicia" pic.twitter.com/roVtfg9p88 — América TV �� (@AmericaTV) 26 de febrero de 2018

Al finalizar, Boudou aseguró que de entrada pensó que por lo menos iba a estar detenido durante dos largos años. “Porque entendiendo de qué se trataba y entendiendo de que tiene que ver más la política que la verdad, que tiene más que ver el poder judicial que la justicia, pensé que iban a ser dos años”, señaló, al mismo tiempo que señaló que se trató de una “operación” en su contra.

Las otras frases de Boudou