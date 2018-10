Apelaron ante la Corte Suprema el cierre de la causa por contrabando de armas contra Menem

El fiscal Raúl Pleé, presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Casación Penal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el cierre de la causa contra el ex presidente, Carlos Menem, por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador durante su gobierno.

Carlos Menem fue absuelto en la causa por el contrabando de armas.

El fiscal pidió que se "deje sin efecto la sentencia por esta vía impugnada y se dicte una nueva de acuerdo a derecho", cuestionando así el fallo de la sala I de Casación que absolvió a los condenados en el caso, entre ellos al actual senador Menem, por la violación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, según los camaristas.

El fallo fue firmado por los jueces Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi.

Casación absolvió a Menem por "extinción de la acción penal" y dejó así sin efecto la condena a 7 años de prisión impuesta en un juicio oral y confirmado en instancias de apelación. Según el fiscal, "no se ha configurado la lesión a la garantía del plazo razonable".

Al mismo tiempo, para Pleé la condena dictada "se asienta en prueba válida, legalmente ingresada al proceso, sometida al contradictorio de las partes y valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica y en consecuencia debe ser confirmada".

Por otra parte, comparó la causa judicial con otras que también se investigaron durante más de dos décadas y llegaron a condena, como Tandanor. "La duración del proceso en esta causa es razonable y no lesiona la garantía a ser juzgado en un plazo razonable", concluyó.

Casación deberá decidir si le otorga el recurso extraordinario y, caso contrario, sólo quedará ir en queja directa ante la Corte. Para el fiscal, "la participación de Menem consistió en el dictado de los decretos 1697/91, 2283/91 y 103/95" para la exportación del armamento.

El entonces Presidente "conocía que el destino, Panamá, consignado en los primeros decretos era falso". Según explicó, Menem "conocía el destino real, Croacia, porque viajó y se encontró con el Presidente de ese país, Argentina era acusada de proveer armas a las milicias croatas”.

Y enumeró: “En violación al embargo impuesto por la ONU; el hallazgo de armas argentinas en ese país estaba en conocimiento del Ejército, del Ministerio de Defensa, de la Cancillería; hubo pedido de informes de un Diputado Nacional al PEN sobre las exportaciones a Croacia".

"También en el caso del decreto 103/95, Menem sabía que el destino Venezuela era falso y que el real sería Croacia supo que además se enviaría material bélico a Ecuador porque no se comunicó a la representación Argentina en aquél país", argumentó Pleé.

La investigación fue abierta en 1995 y a principios de octubre último los camaristas de Casación Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Carlos Mahiques absolvieron a todos los condenados al declarar extinguida la acción penal por el paso del tiempo.

En la causa, se determinó que el ex presidente permitió, durante su ejercicio, el desvío de 6.500 toneladas de armas a Ecuador y Croacia, países que estaban en guerra y afectados por un embargo de la ONU.

En septiembre de 2011, Menem fue absuelto de estas acusaciones, pero dos años después Casación revocó el fallo condenando al ex primer mandatario, además de al ex Ministro de Defensa, Oscar Camilión –ya fallecido– al traficante de armas Diego Palleros y el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga.