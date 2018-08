Arrepentido K: Uberti dijo que Néstor y Cristina recibían el dinero de las coimas

El extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) se convirtió este martes en el primer ex funcionario arrepentido.

El juez federal Claudio Bonadio continúa con las indagatorias en la causa que investiga las coimas detalladas en los cuadernos de Oscar Centeno, chófer de Roberto Baratta, número dos de Julio de Vido en el ministerio de Planificación.

En ese marco, Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) se convirtió este martes en el primer ex funcionario arrepentido.

Uberti reveló que Néstor y Cristina Kirchner estaban al tanto de todo lo que él hacía.

Uberti reveló en la indagatoria la existencia de aviones que viajaban con valijas llenas de dinero desde Buenos Aires a Santa Cruz, según consigna Infobae.

Esa información fue respaldada por un testigo que declaró hoy en los tribunales federales de Comodoro Py, quien dijo no conocer el contenido de las maletas pero sí que iban llenas y volvían vacías.

A su vez indicó que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner estaban al tanto de todo lo que él hacía y que luego de una discusión que mantuvo con el ex mandatario por la renegociación de los canones que pagaban las empresas prestatarias en rutas con peajes el esquema recaudatorio fue irregular. Además describió un circuito independiente al que lideraba Roberto Baratta.

Uberti declaró ante el fiscal Carlos Stornelli por varias horas. Sus dichos le alcanzaron para acogerse a la figura de imputado arrepentido por lo que el juez Bonadio homologó esta decisión y ordenó su liberación.

Betnaza denunció el pedido de coimas para interceder ante Chávez.

Considerado como el "embajador paralelo" en Venezuela durante el kirchnerismo integró el gobierno hasta 2007, donde fue parte del escándalo de la valija de Antonini Wilson.

Fue la declaración de Luis Betnaza, director institucional de Techint, lo que complicó a Uberti. El directivo declaró que éste junto con De Vido le pidieron dinero para que el gobierno argentino interceda ante el presidente venezolano Hugo Chávez por la situación de los empleados de las compañías italo-argentina en ese país.

El desfile de Comodoro Py

En el marco de la misma causa el exsecretario de Obras Públicas José López volvió a ser indagado, al igual que el empresario Aldo Roggio, titular de la constructora que lleva su nombre.

Roggio está imputado como "partícipe necesario" de la asociación ilícita descripta por Stornelli en función de los cuadernos de Centeno.

El viernes pasado en la primera declaración que brindó el empresario a la justicia, admitió haber hecho "pagos aislados" por cerca de 100.000 dólares.

Roggio volvió hoy a Comodoro Py.

A ellos se sumó Martín Larraburu, ex secretario de Juan Manuel Abal Medina, pidió a través de su abogado volver a declarar en indagatoria. Sucede que el ex funcionario se encuentra complicado luego que su ex jefe lo mencionó al admitir el cobro de dinero a empresarios para las campañas.

Odebrecht

El primo de Mauricio Macri y ex titular de IECSA, Ángelo Calcaterra negó este martes haber pagado sobornos en el proceso licitatorio para acceder a las obras del soterramiento del Tren Sarmiento tal como confesara la empresa brasileña Odebrecht.

La indagatoria fue pedida por el fiscal Franco Picardi, en el marco de la investigación por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obra del soterramiento del tren Sarmiento.

Calcaterra se presentó en Comodoro Py.

Mediante un escrito técnico y el día antes a la audiencia fijada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Calcaterra negó el pago de sobornos y dijo que miembros de su empresa sólo se juntaron con funcionarios por las obras en marcha.

Por su parte Odebrecht había confesado, en el marco del lava jato que había pagado a funcionarios argentinos unos US$ 36 millones por distintas obras, entre ellas la del soterramiento del Sarmiento, de la cual fue parte a través de la Unión Transitoria de Empresas.

La presencia de Calcaterra se produjo días después de convertirse en imputado colaborador en la causa que investiga las coimas para la adjudicación de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.