Aviones privados, cenas carísimas y Chocoarroz: la denuncia contra Dujovne y la respuesta del Gobierno

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quedó en el centro de la polémica luego de que se conocieron una serie de gastos personales que afrontó con el presupuesto de la cartera. Viajes privados, cenas pagas en su casa y una provisión de alfajores Chocoarroz para su oficina, son sólo algunos de los ítems que reveló el diario Perfil.

Los documentos que analizó el matutino demuestran que Dujovne hizo que el ministerio desembolsará cientos de miles de pesos en la contratación de aviones privados para asistir a diferentes eventos.. El 21 de julio del año pasado, por ejemplo, el ministro viajó a Posadas en una vuelo de la empresa Sapsa Líneas Áreas lo que tuvo un costo para el erario público de $172.725. Para ir a Mar del Plata, contrató otro vuelo privado pero por U$D 6.200. Meses antes del evento en Misiones, pagó U$D 10.490 para ir junto a otros siete funcionarios a La Rioja. La misma modalidad utilizó para ir a Salta, donde se gastó U$D 15.000.

Una de las facturas de los vuelos de Dujovne (Fuente: Perfil)

El dinero invertido en las cenas es otro de los puntos que se remarcó en la denuncia. Es que con motivo de la visita de la Directora del FMI, la francesa Christine Lagarde, Dujovne utilizó más de $30 mil de la caja chica del ministerio para contratar una empresa de catering, EAT Catering, para hacer un recibimiento en su casa. A lo largo del informe se detalla, por ejemplo, que el jefe de Gabinete del economista, Ariel Sigal, gastó más de cinco mil dólares en un almuerzo en Washington durante la última reunión que realizó el FMI en 2017.

Sin embargo, lo que hizo que el escándalo se volviera viral fue el pedido que había realizado, mediante un informe a los pocos meses de asumir, que para sus reuniones y en su despacho tenía que haber siempre un dotación del alfajor Chocoarroz. Eso hizo que el nombre de la golosina se vuelva Trending Topic en Twitter durante todo el día de ayer.

El pedido de golosinas para Dujovne (Fuente: Perfil).

En el entorno del Dujovne, según pudo saber Big Bang, todos los cañones apuntan a gente que consideran "buscar llevarse puesto al ministro". Es que en un momento en donde las internas comenzaron a aflorar a flor de piel la mirada siempre está puesta allí. Consultados por las revelaciones sostuvieron que los vuelo sólo se contrataron cuando no había ningún vuelo de línea disponible. Sin embargo no fue este ítem, ni la cuestió de las golosinas lo que más enojo causó. Sino que el foco se lo llevaron la cenas. "Es increíble que se sorprendan por esas cosas ¿A dónde se los lleva a comer entonces cuando vienen las autoridades de cualquier organismo? La próxima vez que venga Lagarde la llevamos a comer a la costanera", remarcó, molesto, uno de los colaboradores del ministro.

La respuesta oficial del Ministerio de Hacienda

En un año y medio de gestión en el Ministerio de Hacienda, Nicolás Dujovne ha realizado más de 30 viajes, tanto de cabotaje como al exterior del país. Dujovne toma siempre vuelos de línea acorde a la normativa 1191/2012. Tal como rige la normativa, sólo en caso de excepción (si no hay posibilidad vía Aerolíneas Argentinas o LADE), la autoridad puede viajar en vuelos de otras empresas. La decisión debe ser fundada y buscarse la vía más económica y corta.

De todos los vuelos que tuvo que tomar por su actividad como Ministro, sólo en dos oportunidades tuvo que aplicar dicha excepción y en vuelos de cabotaje. Esta excepción se da por urgencias y necesidades de agenda. Por ejemplo, cuando por cambios de agenda no quedan vuelos de línea disponibles. Siempre se intenta que esto no ocurra, pero las urgencias de la gestión a veces lo imponen.

En dichas oportunidades, antes de realizar la contratación, se solicitó un avión a Casa Militar y al Ministerio de Defensa para no contratar una línea privada, pero no existía disponibilidad.

Para realizar la contratación, se cuenta en todos los casos con el pedido de tres presupuestos y en todas las ocasiones se contrató a la empresa más económica. En ambos casos, fueron situaciones de gestión cuya importancia determinó la decisión tomada. De no haber sido así, se habría optado por la decisión más sencilla y cómoda: suspender el viaje. Siempre existe conciencia del gasto que implica, pero el deber del funcionario es cotejarlo con la importancia de la gestión y decidir en virtud de ello.