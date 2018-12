Barras bravas: cuáles son los delitos que podrían tener prisión efectiva según el proyecto que se vota hoy

La agenda anti barras que busca impulsar el presidente Mauricio Macri -después de los episodios del partido entre Boca y River por la final de la Copa Libertadores que no pudo disputarse y que mudó su sede a Madrid- ya comenzó a ser más flexible antes de que comience. Es que el jefe de Estado no consiguió que prospere el proyecto original que envió al Congreso y antes de que sea tratado recibió varias modificaciones propuestas por el propio oficialismo.

La barra de Boca una de las principales acusados.

En el documento que fue aprobado hoy en comisión y que será tratado hoy, y el cual se da por descontado que consiga media sanción, bajó considerablemente las penas que tenía el original. En el dictamen, al que tuvo acceso Big Bang, se establecen reducción considerables en las penas ya que el anterior había despertado críticas entre los propios sectores del bloque de Cambiemos. “Tirar una piedra no puede tener una pena más alta que un homicidio. Si no cambian eso el proyecto no sale”, explicó un diputado del oficialismo ayer antes de que se plantearan los cambios.

Quiénes podrían ir presos

Para que cualquier prisión que se dicte quede efectiva, la pena mínima tiene que ser de tres años de lo contrario son delitos excarcelables o que pueden gozar de la denominada "probation". De esta forma, y de acuerdo al proyecto que hoy se aprobaría en Diputados, sólo quedarán presos los que cometan algunos de los siguientes delitos:

Los que guardaran armas de fuego sin autorización.

Quienes amenacen o intimiden de forma grupal con armas de fuego.

Quienes financien las actividades ilícitas de cualquier barra.

El jefe de la barra de Boca, Rafel Di Zeo.

Muchos de los delitos, que tienen una pena mínima de dos años y una máxima de 10 años, serán incluidos dentro de un protocolo para que se evite que puedan ser excarcelables.

Incluso hoy durante el debate en las comisiones de Deportes y Seguridad el sector más duro del oficialismo afirmó que se necesitan endurecer aún más las penas pero esa postura no tuvo acompañamiento. Por ejemplo, entre los cambios que quedaron plasmados quien ingrese con un arma de fuego a cualquier estadio tendrá una pena mínima de dos años cuando en el proyecto anterior eran tres.

La Cámara de Diputados sancionará varios proyectos hoy.

También se redujeron las penas para quienes ingresen elementos tóxicos, como sucedió con el caso del “Panadero” en la Bombonera y el gas pimienta. La pena que tendrá ahora es de seis meses a dos años de prisión cuando antes era entre cuatro y ocho años.