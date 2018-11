Bonadio procesó a Paolo Rocca y dictó la falta de mérito de Marcelo Mindlin, amigo de Macri

Dos de los empresarios más poderosos del país, ambos involucrados en la causa de los cuadernos de la corrupción que registró el ex chófer Oscar Centeno, vivieron hoy situaciones diferentes con respecto a la investigación judicial.

El presidente de Techint, Paolo Rocca, fue procesado mientras que el dueño de IECSA y Pampa Energía, Marcelo Mindlin, recibió la falta de mérito en la misma causa.

La decisión fue tomada hoy por el juez federal a cargo de la investigación, Claudio Bonadio, quien le trabó un embargo a Roca por $4.000 millones por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo.

"Se encuentra acreditado con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal que Paolo Rocca, habría sido una de las personas que ordenó la entrega de dinero realizada por Héctor Zabaletta a los funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, quienes luego ejecutaron los actos que eran propios de la función que cumplían, hallándose destinados a beneficiar a los cohechantes", sostuvo Bonadio en el fallo.

El juez federal a cargo de la investigación de los cuadernos, Claudio Bonadio.

El procesamiento que le fue dictado a diferencia de otros empresarios, que incluso ya declararon como arrepentidos en la causa en donde se investigan las coimas pagadas a al matrimonio presidencial de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner como también a ex funcionarios de sus administraciones, no incluyó la prisión preventiva por lo que durante todo el proceso judicial Rocca estará en libertad.

El CEO de Techint, Paolo Rocca, recibió un fuerte revés judicial.

Sobre la falta de mérito dictada a Mindlin, Bonadio sostuvo: "Habrá de adoptarse un temperamento expectante respecto del suceso imputado a Marcos Marcelo Mindlin, toda vez que en el pago realizado no se vislumbra la matriz establecida en el resto de las entregas de dinero que fueron registradas por Oscar Centeno en sus anotaciones". Además remarcó que, de su indagatoria, derivaron "medidas de prueba tendientes a verificar o descartar sus dichos".

Además se ampliaron los procesamientos a los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex funcionario Roberto Baratta, a Nelson Lazarte, José María Olazagasti y Hernán Gómez, entre otros. Por otro lado quedaron procesados el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Juan Manuel Abal Medina, Claudio de Lassalleta, Rubén Aranda y Hugo Larraburu. Todos habían sido citados a ampliar sus declaraciones indagatorias para notificarlos de nuevos cargos en su contra.

El empresario con lazos con el macrismo, Marcelo Mindlin.

En cuanto al CEO de Techint, Bonadio recordó que de las anotaciones de Centeno "se desprende que en edificio del “Grupo Techint” -ubicado en la calle Della Paolera 297/299 de esta ciudad-, se efectuaron ocho (8) pagos, entre los meses de mayo y diciembre de 2008". "Puntualmente, de las mismas se desprende que en el domicilio indicado se entregaron bolsos o paquetes con dinero a Roberto Baratta los días 29 de mayo, 30 de junio, 1° y 27 de agosto, 30 de octubre y 3° y 18 de diciembre de 2008", puntualizó.