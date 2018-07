Cabrito, reelección y dardos contra la UCR: las aventuras de Elisa Carrió en Córdoba

A pesar de que la relación entre Elisa Carrió y Mauricio Macri ha corrido por carriles espinosos últimamente, la diputada subrayó durante una visita a Córdoba que apoyará un posible segundo mandato del presidente.

Elisa Carrió en Jesús María.

"Yo defiendo la república y voy por la relección de Mauricio", aseguró, aunque sin embargo mantuvo incólume otro de sus frentes de batalla: el que presenta ante la UCR.

“Los argentinos pasamos del amor al odio. Voy por la reelección de Macri. No quiero nada para mí, esa es la diferencia que tengo con otros que quieren sacarse foto” @elisacarrio en #JesúsMaría. pic.twitter.com/6HyLSaBZD3 — Radio Jesús María (@radiojesusmaria) 11 de julio de 2018

Así, ante el particular regalo -un cabrito- que recibió de parte del legislador radical por el Departamento Totoral, Carlos Ciprián, no se privó de hacer un comentario mordaz. "Entre un radical que me putea y uno que me regala un chivo, me quedo con él", bromeó Carrió.

Los dardos no pararon allí. Durante un encuentro en la Rural de Jesús María, "Lilita" aseguró que "algunos no saben lo que es ser radical" y dejó deslizar que Macri se reunió con representantes del radicalismo sólo porque "le encanta sacarse fotos".

En Juárez Celman visitando una pyme que con mucho esfuerzo exporta granos e intenta crecer. pic.twitter.com/b1piylkmuI — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 11 de julio de 2018

En relación a la situación económica del país, Carrió ofreció un pronóstico agorero a corto plazo pero esperanzador a la larga. Así, pronosticó "seis meses difíciles" pero al mismo tiempo señaló que Argentina estará "bien en los próximos 10 años".