Carrió: "Me van a sacar muerta de la Casa Rosada, porque viva no salgo, y Macri tampoco"

En un evento celebrado por CAME en ocasión del Día de la Industria, Elisa Carrió se dirigió a los "militantes golpistas" para advertirles que "no hay helicóptero".

Carrió se dirigió a un grupo de empresarios en el evento del Día de la Industria.

"Me van a sacar muerta de la Casa Rosada, porque viva no salgo, y Macri tampoco", agregó no sin una dosis de perplejidad de parte del público, ya que ella no desempeña su labor en la casa de gobierno nacional sino en el Congreso.

"Decían que yo estaba furiosa. Pero no, simplemente me siento una gran actriz de la escena nacional, como Tita Merello. Las crisis me generan adrenalina", agregó.

Sacrificio y confianza

Paralelamente, Carrió le pidio a las PYMEs que "hagan un sacrificio de sostener empleados" aclarándoles que "no van a ganar dinero este año" y "les va a ir mal".

"Hay que sostener empleados. Es un sacrificio que vale la pena por 100 años de república y prosperidad", explicó pidiéndoles que confíen en Maurico Macri ya que "no es un presidente débil, es un ingeniero y está acostumbrado a guardar sus sentimientos".