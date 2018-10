Casación confirmó la condena a Menem y Cavallo por los millonarios sobresueldos

La Justicia confirmó las condenas a cuatro años y medio para el ex presidente y tres años y medio para el ex ministro de Economía.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Carlos Menem y Domingo Cavallo por la millonaria causa de los sobresueldos. En un fallo dividido, las juezas Ana María Figueroa y Ángela Ledesma consideraron que el ex presidente debe cumplir una condena de cuatro años y medio de prisión, mientras que el poderoso ex ministro de Economía fue condenado a tres años y medio.

Sin embargo, las defensas de los ex funcionarios presentarán un recurso extraordinario para que llegar a la Corte Suprema. Si ese recurso es rechazado por la Cámara, Cavallo podría ser detenido. En el caso de Menem eso no ocurriría, ya que el senador riojano cuenta con la protección de los fueros parlamentarios.

La Cámara Federal de Casación Penal dictó la absolución del senador la semana pasada en otra causa.

En la causa fue absuelto el ex ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, y que en una primera instancia había sido condenado a tres años y tres meses de cárcel.

La semana pasada, la Cámara Federal de Casación Penal dictó la absolución del senador y ex presidente Carlos Menem en la causa por la venta irregular de armas a Ecuador y Croacia, en razón de que no se cumplió el "principio del plazo razonable" para llegar a una condena firme.

Se trata de la causa que investiga haber pagado sobresueldos a sus ministros. En su momento, Menem se defendió a través de su abogado y argumentó que se trata de una acusación política.

Cabe recordar que la causa comenzó en 2003, cuando la fallecida María Julia Alsogaray era juzgada por supuesto enriquecimiento ilícito -terminó condenada- y trató de justificar su incremento patrimonial en los sobresueldos.

Un testigo, Wilfen Roberto Martínez Medina -ex secretario de Granillo Ocampo- confesó que era una práctica común y que él mismo iba a retirar sobres con dinero a la Jefatura de Gabinete que estaba a cargo de Eduardo Bauzá.

Por ello, de ese juicio se desprendió la causa que fue tramitada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien investigó el caso y concluyó que "durante los dos mandatos presidenciales" de Menem "se ideó, se ejecutó y se desarrolló" la maniobra.

El magistrado había sostenido además que se llevó a la práctica "un sistema por el cual se destinó dinero público para el pago de sumas a funcionarios de ese poder del Estado, las cuales eran repartidas de manera discrecional e informal entre ellos".

Según la investigación, se destinaron 4.152.827.200 pesos al pago de sobresueldos que provenían de partidas destinadas para gastos reservados para fines de seguridad e inteligencia. Para el pago de los sobresueldos -se indicó entonces- se hizo "uso de fondos reservados de manera indiscriminada", que fueron destinados a "fines ajenos a la seguridad e inteligencias nacionales".

De esta manera, en esta jornada no solo se decide el futuro de Menem, sino también la suerte del ex ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo (condenado a tres años y tres meses).

Vale destacar que la sentencia condenatoria había alcanzado también a Cavallo y Granillo Ocampo. Años atrás, los jueces Oscar Bertuzzi, Patricia Mallo y Néstor Costabel dieron por probado que Menem fue autor del delito de "peculado", y para Cavallo y Granillo Ocampo se reservaron el grado de partícipes necesarios.