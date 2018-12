Caso Ciccone 2: por qué está cada vez más complicado Ricardo Echegaray

Por esta causa fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión el ex vicepresidente, Amado Boudou.

El ex jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray, la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura y el banquero Jorge Brito fueron procesados por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la causa conocida como "Ciccone 2 ", por la cual fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión el ex vicepresidente, Amado Boudou.

Jorge Brito junto al condenado ex vicepresidente.

De esta manera, el magistrado validó la confesión de Alejandro Vandenbroele –quien meses atrás había asegurado que Brito estaba detrás de la maniobra de venta de la imprenta ex Ciccone Calcográfica- y sostuvo que el dinero para comprar la quebrada imprenta provino del ex presidente del Banco Macro y de Raúl Moneta, quien está en grave estado de salud.

En abril de este año, la Oficina Anticorrupción(OA) le había pedido al juez Lijo que procese a Echegaray, Daura y Brito, en la causa que investiga la llamada "ruta del dinero" para la compra de la ex Ciccone Calcográfica por parte de un fondo de inversión que, para la Justicia, estuvo vinculado al condenado ex vicepresidente Amado Boudou.

En aquel momento, a través de un escrito, la OA remarcó que "la falta de resolución de sus situaciones procesales, no solo favorecen su impunidad sino que también perjudican la acción de los acusadores en la causa". Cabe destacar que el organismo es querellante en la causa, razón por la cual reclamó procesar a Echegaray, Daura y a Brito.

Lijo, que había sido recusado en esta causa y en todas las que tienen como centro de la investigación el accionar de Boudou en su paso por la función pública, sostuvo en el fallo de más de 500 hojas que "Moneta contribuyó a la maniobra inyectando fondos, y Brito intervino en el gerenciamiento de Ciccone Calcográfica (CVS)”.

Echegaray fue procesado por "corrupción".

Según el magistrado, que fue confirmado en la causa por la Cámara Federal porteña, señaló que Brito contribuyó en la maniobra “incorporando a Lanusse y Sguera a su administración para que aseguren los negocios y sus intereses en la empresa de Boudou".

Según Lijo, se encuentra “probada” la intervención de Jorge Brito en la etapa de gerenciamiento de la firma a través de Pablo Lanusse y Francisco Sguera, “en lo que parecería ser más un aporte de tipo personal, por la relación que mantenía con Amado Boudou".

La OA había pedido que se procese a diez indagados en la causa en base principalmente a los dichos del ahora acusado arrepentido Alejandro Vandenbroele. "Está acreditada su responsabilidad en la maniobra ilícita investigada", sostuvo la OA.

Vandenbroele y Boudoo, los dos fueron condenados.

Sobre Echegaray, el organismo remarcó que el arrepentido sostuvo que la AFIP, bajo su gestión, tuvo “una injerencia determinante" y que su entonces titular siguió "instrucciones desde las más altas esferas del gobierno nacional para prestar conformidad incondicional para el levantamiento de la quiebra" de la ex Ciccone Calcográfica.

En cuanto a Brito, Vandenbroele sostuvo que los fondos utilizados para el desembarco de The Old Fund, la sociedad que se atribuye a presuntos testaferros de Boudou, "eran de Brito" y que había una relación entre el banquero y el entonces ministro de Economía, desde la época en que este último estuvo al frente de la ANSES.

Según había remarcado la OA , "Núñez Carmona le dio a conocer a Vandenbroele el vínculo que existía con el grupo Macro. Por un lado Jorge Brito tenía relación directa con Boudou, por la gestión de este último en Anses, mientras que por el otro Núñez Carmona tenía un vínculo estrecho con el hijo Jorge P. Brito, tanto es así que este último lo habría invitado a su boda.

De acuerdo a los dichos de Vandenbroele, "Boudou y Brito padre se encargarían de tomar las decisiones importantes mientras que Núñez Carmona y Brito hijo se dedicaban a las decisiones operativas", recordaron los funcionarios.