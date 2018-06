1 /82 Celebrities, golf y el drama de sus funcionarios varados: el finde de Macri en Santiago del Estero Celebrities, golf y el drama de sus funcionarios varados: el finde de Macri en Santiago del Estero Celebrities, golf y el drama de sus funcionarios varados: el finde de Macri en Santiago del Estero Celebrities, golf y el drama de sus funcionarios varados: el finde de Macri en Santiago del Estero Celebrities, golf y el drama de sus funcionarios varados: el finde de Macri en Santiago del Estero Celebrities, golf y el drama de sus funcionarios varados: el finde de Macri en Santiago del Estero Celebrities, golf y el drama de sus funcionarios varados: el finde de Macri en Santiago del Estero Celebrities, golf y el drama de sus funcionarios varados: el finde de Macri en Santiago del Estero Celebrities, golf y el drama de sus funcionarios varados: el finde de Macri en Santiago del Estero En 2013, al arquitecto y diseñador de canchas estadounidenses, Robert Trent Jones Jr., se le ocurrió presentar un proyecto que consistía en -nada más ni nada menos- una cancha de golf de 18 hoyos. La misma sería de nivel internacional y la única en Sudamérica realizada por su estudio. El tiempo pasó, unos cinco años para ser exactos, y este viernes el presidente Mauricio Macri llegó a Santiago del Estero, acompañado de parte de su gabinete, para reunirse con el gobernador local Gerardo Zamora y con la mandataria de Catamarca, Lucía Corpacci, e inaugurar dicho proyecto.

Macri con algunas complicaciones en el green de uno de los hoyos del nuevo campo.



Si bien estaba pensado que el jefe de Estado recorriera la flamante cancha de golf en Las Termas de Río Hondo -la cual consta de 18 hoyos y se encuentra a orillas de la costanera de Las Termas, frente al lago de Río Hondo, ubicada alrededor de un gigantesco predio de árboles autóctonos- lo cierto es que el mandatario llegó pasadas las 20 horas y tras un breve y protocolar saludo con Zamora, decidió irse a descansar.



Cabe recordar que horas antes del arribo de Macri, el helicóptero de la Fuerza Aérea que llevaba a funcionarios de primera línea del Gobierno nacional aterrizó de emergencia en una zona de alta montaña en La Rioja y no pudo llegar a su destino previsto: Río Hondo (Santiago del Estero), ya el piloto consideró que existía un riesgo de engelamiento. En el helicóptero viajaban el vocero del presidente, Iván Pavlovsky; el jefe de la custodia presidencial, Alejandro Cecatti; el secretario privado del jefe del Poder Ejecutivo, Mariano Lomolino y quien maneja las redes sociales del presidente, Isidro Escalante.

La inauguración de la nueva cancha contó con la presencia de importantes personalidades.



Y es que en medio del veto a la ley que buscó retrotraer el cuadro tarifario a noviembre del año pasado y de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mandatario se trasladó a Las Termas acompañado de su mujer y Primera Dama, Juliana Awada, donde participó brevemente del lunch de presentación de la cancha. Pese a esto, no pudo estar presente en el corte de la cinta inaugural, tal y como estaba previsto.



Pese a esto, el presidente volvió a hacerse presente en las Termas de Río Hondo Golf Club el sábado por la mañana, donde dio algunas notas, se refirió al aterrizaje de emergencia que llevaba a los funcionarios de este Gobierno, habló de su gira por el norte, presenció algunos tiros del reconocido golfista cordobés Eduardo Romero, opinó sobre la Selección Argentina y hasta se animó a competir en el torneo. “Estoy muy contento, en esta gira por el Norte vi mucha gente comprometida, con ganas de hacer, con mucho empuje y mucha fuerza. Esta buena vibra del Norte, tiene que ver con qué hay una mayoría de argentinos que quieren salir adelante, que quieren ser protagonistas, que desean poner su esfuerzo y que quieren construir desde su lugar esa Argentina en la cual todos podamos ser mejores”, aseguró el Presidente ante los periodistas presentes.

Algunas de las personalidades destacadas que fueron invitados al evento.



Con respecto a la Selección, después de preguntar si su amigo Carlos Tevez había llegado para participar del torneo del golf, Macri elogió al equipo de Sampaoli y remarcó que tiene a los “mejores delanteros” del mundo: “Tenemos al mejor, es una ventaja enorme. Luego tenemos muy buenos delanteros, pero debemos lograr que el mediocampo y la defensa acompañen”.



Entre los más 150 invitados especiales que llegaron en avión privado, se destacó la presencia de los ex futbolistas Alberto “Beto” Acosta y José Chatruc, el ex tenista David Nalbandian, quien llegó minutos antes que Macri, los periodistas Marcelo Longobardi y Miguel “Tití” Fernández, el jugador de rugby Pablo Matera, el jugador del Zenit, Matías Kranevitter, y el ex piloto argentino de automovilismo Osvaldo “Cocho” López, entre muchos otros.

Juanita Viale y Pampita, las dos estrellas femeninas del evento.



Algunos de ellos participaron de un torneo que se extendió hasta el domingo por la tarde y finalizó con un cocktail de premiación.

A pesar de que se esperaba la presencia de Tevez, otras figuras del espectáculo aceptaron la invitación y se sumaron al festejo. Carolina “Pampita” Ardohain, Juana Viale, Stefanía Roitman y su flamante novio Gastón Soffritti, entre otros, pudieron ser parte del día del torneo que contó con la presencia estelar del presidente de la Nación.

Los que sí participaron, además de las celebridades del espectáculo o del deporte, de la inauguración oficial del día viernes fueron Gustavo Santos (ministro de Turismo de la Nación), Andrés Schönbaum (presidente de la Asociación Argentina de Golf), Mark Lawrie (The R&A) y Alejandro Manzanares (ENARD). Todos ellos disfrutaron de la emotiva velada que contó con algunos videos representativos de Santiago del Estero y la palabra de su gobernador, Gerardo Zamora.

El presidente Mauricio Macri al salir del evento.

Luego de visitar las Termas de Río Hondo Golf Club, Macri lideró una reunión de gabinete, a la par del gobernador Zamora y funcionarios provinciales, en el autódromo de Las Termas, de la cual también participó el gobernador de Tucumán, Juan Manzur. Al final del evento se realizó una subasta encabezada por Titi Fernández dedicada a la Casita del árbol, una fundación que atiende a los más chicos con capacidades diferentes en Santiago del Estero. Se subastaron una camiseta de los Pumas firmada por Matera, la cual fue adquirida por Miguel Rothschild por unos 15 mil pesos, la camiseta de la selección Argentina de Gabriel Batistuta, conseguida por Germán Franchino en unos 10 mil pesos y la diez de la albiceleste firmada por un tal Lionel Messi, que se fue a la casa del ex dirigente de River Plate, Matias Patanian, por unos 3 mil dólares.