Coimas: por falta de quórum, el Senado postergó el pedido de allanamiento a Cristina

La ex presidenta deberá declarar ante Bonadio el próximo lunes.

Finalmente el pedido de allanamientos múltiples a Cristina Fernández de Kirchner ordenado por el juez federal Claudio Bonadio no será debatido en el Senado este jueves, y quedó postergado para el próximo miércoles. La sesión especial convocada por el oficialismo y un sector de la oposición no obtuvo quórum en los plazos reglamentarios y fue levantada.

La decisión de postergar la sesión fue impulsada en una moción por el propio presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Antes, el jefe del bloque del PJ, Miguel Ángel Pichetto, se había expresado del mismo modo, debido a que la sesión no había logrado el quórum necesario.

Se trata de una sesión especial que había sido convocada para tratar el pedido del juez federal Claudio Bonadio para allanar las propiedades de la ex presidenta y senadora por Unidad Ciudadana por la causa que investiga el pago de coimas y sobornos entre empresarios de la obra pública y ex funcionarios de su gobierno.

La sesión había comenzado con cierto grado de desorganización. Incluso, temprano en la mañana se especulaba con que el pedido de Bonadio podía ser postergado ya que el magistrado no había enviado con suficiente tiempo los fundamentos para exigir los allanamientos a tres viviendas de Cristina, dos de ellas ubicadas en Santa Cruz, y su domicilio de la calle Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta.

El Senado postergó el tratamiento del pedido de allanamiento a CFK.

La causa salió a la luz a partir de la difusión de cuadernos con anotaciones y registros de supuestos pagos de coimas que realizó el ex chofer Oscar Centeno. Bonadio además ya pidió el desafuero de la ex presidenta, con el objetivo de ordenar su detención, aunque Pichetto ya aclaró que el PJ no aportará los votos para que eso ocurra hasta tanto no se alcance a una condena firme.

De hecho, la documentación que Bonadio envió al Senado para exigir los allanamientos a Cristina permanece - y permanecerá - bajo estado reservado, ya que según el magistrado se trata de información clave del expediente judicial que podría complicar la investigación. El senador Dalmacio Mera, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, es el “garante” de que no existan filtraciones.

Mientras tanto, este lunes Cristina deberá declarar ante Bonadio en los tribunales federales de Comodoro Py en la causa por la que ya hay más de una docena de detenidos, entre empresarios y ex funcionarios. El magistrado y el fiscal Carlos Stornelli sostienen que la ex presidenta lideró una asociación ilícita para el pago de coimas a cambio de beneficiar a diversas empresas en la construcción de la obra pública durante su gobierno.