Cómo Boudou pasó de ser uno de los hombres más poderosos del país a dormir en una celda

El ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado este martes a cinco años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone Calcográfica por el Tribunal Oral Federal 4, que dispuso su "inmediata detención".

Boudou fue encontrado culpable de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.



Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez encontraron a Boudou "autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública" por lo que a la pena de prisión se le suma la inhabilitación especial perpetua y una multa de 90.000 pesos.

Vandenbroele y Boudoo, los dos fueron condenados.

Por la misma causa fueron condenados su amigo, José María Núñez Carmona (cinco años y medio), el empresario Nicolás Ciccone (cuatro años y medio en prisión domiciliaria), Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund y acusado de haber sido testaferro de Boudou (dos años en suspenso y tres años de tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público, Rafael Resnnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP (tres años en suspenso), y Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía (dos años y medio en suspenso).

Cronología de una caída

2009. Amado Boudou asume como ministro de Economía y Finanzas de la Nación.

Julio 2010. La imprenta Ciccone Calcográfica pide la quiebra ya que debía unos $ 240 millones a la AFIP.

La sociedad The Old Fund se presenta a la justicia para quedarse con Ciccone .

Octubre 2010. Vandenbroele ya al mando de Ciccone le pide a la AFIP una moratoria para pagar su deuda.

Noviembre 2010. El ministerio de Economía le da el visto bueno a la AFIP para acudir al salvataje de Ciccone .

Agosto 2011. Se imprimen las boletas de Frente para la Victoria en Ciccone.

Febrero de 2012. Vandenbroele es denunciado por su ex mujer de ser testaferro del Vicepresidente.

Boudou es denunciado ante la Justicia Federal, por su supuesta participación en el proceso de salvataje de la imprenta ex Ciccone Calcográfica.

Abril 2012. Boudou se defiende en el Senado y denuncia que la mujer del Procurador General de la Nación le ofreció hacer loby en Tribunales a su favor. Esto fuerza la salida del procurador Esteban Righi .

Agosto 2012. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ordena la expropiación de la imprenta.

Marzo 2013. El gobierno decreta la condonación de las deudas de Ciccone con el Estado.

Octubre 2013. El juez Javier Cosentino declara nula la expropiación y el Estado debe pagar $ 300 millones.

Mayo de 2014: la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de sobreseimiento del Vicepresidente , quien justificó en que no había delito en su accionar al haber intervenido ante un pedido de la AFIP de si se debía otorgar o no una moratoria a Ciccone ante el proceso de quiebra.

Agosto 2016. El fiscal Di Lello pide la elevación a juicio oral.

Octubre 2016. La Cámara en lo comercial confirma que la expropiación de Ciccone es inconstitucional.

en la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica. Noviembre 2017. El ex vicepresidente es detenido en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero, por orden del juez Lijo .

Enero 2018. Tras estar preso en la cárcel de Ezeiza Boudou recupera su libertad.

Según el juez Lijo, Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele desplegaban distintos roles, "con pleno conocimiento y coordinación de su accionar" para cometer "delitos graves de corrupción, valiéndose del alto cargo público que ocupaba el ex ministro de Economía y ex vicepresidente".

Nuñez Carmona, el amigo de Boudou.

La actuación de Núñez Carmona se circunscribía al ámbito privado, en el cual realizaba todos aquellos actos que Boudou, justamente en razón de sus cargos públicos, no podía llevar a cabo.