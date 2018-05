¿Cómo quedaron parados los cuatro funcionarios de Macri que manejan la economía?

La tormenta pasó; pero la crisis cambiaria que generó uno de los principales problemas que tuvo que afrontar el presidente Mauricio Macri provocó un sacudón en el Gabinete. Aunque a algunos funcionarios importantes les picaron el boleto, ninguno de ellos sería removido, como tampoco se verán modificadas sus estructuras, antes de que se cierre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No son pocos los que sostienen que recién para diciembre se verá una "oxigenación".

El Gabinete económico el 28 de diciembre cuando se anunció los cambios en las expectativas de inflación.

Después de la corrida bancaria, el equipo económico quedó en la mira. Todos ellos recibieron algún tipo de cuestionamiento. El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger.

El último de ellos, que era uno de los más apuntados para salir eyectado cuando termine la tormenta recibió el respaldo ayer del propio Macri. "Hemos tenido problemas de coordinación entre el gabinete económico y el Banco Central. Esa coordinación debe ser sin vulnerar la independencia del Banco Central", afirmó. En esa frase no sólo que aceptó la existencia de internas, sino también que le dio un nuevo respaldo al presidente del BCRA. Además apuntó directamente contra Quintana, encargado justamente de la coordinación.

Fanático de Gimnasia y Esgrima Sturzenegger, en su último libro "Yo no me quiero ir" trazó un paralelismo con su forma de enfrentar a la Economía y el equipo de sus amores, resistió el embate de las últimas dos semanas como la defensa del Lobo platense cuando tuvo que cuidar el resultado para no descender en 2009.

El vicejefe de Gabinete y encargado de la coordinación económica, Mario Quintana.

Uno de los más apuntados es Quintana, que pasó de ser uno de los funcionarios con mayor peso y pocas críticas internas a comenzar a tener gente "que se le anima". A él lo hicieron responsable directamente, puertas adentro y hacia afuera, de la situación que se vivió con la crisis cambiaria. De paso también se le recriminó, junto con Peña, la expulsión del ala política. "Ya hay varios que se cansaron que Quintana crea que hacer política es sólo darle fondos a Grabois y los movimientos sociales", afirmó una alta fuente oficial. Las palabras de Macri fueron, en parte, dirigidas hacía él. Por ahora, y ante la consulta de Big Bang, varias fuentes desestimaron que pueda llegar a salir, pero si que estará más recortado en poder.

Dujovne,viajará nuevamente a Washington para continuar con las negociaciones con el Fondo. "Nadie manda a un funcionario a negociar con el FMI si se tiene pensado removerlo", explican en la Casa Rosada. Sin embargo, durante los últimos días recibió un fuego interno no solamente contra él, sino con otros colaboradores. Durante la crisis fue uno de los más protegidos por Peña. Caputo se asoma como el único intocable. A él le atribuyen haber generado el ingreso de dos fondos de inversión que compraron letras el supermartes que permitió una gran inyección de dólares que permitió hacer bajar a la divisa norteamericana.

La crisis cambiaria si cambió un pensamiento que tiene Macri desde su época de jefe de Gobierno: mantener las estructuras. Uno de las ideas que toma más fuerza por estos días es la chance concreta de generar una nueva coordinación en la cartera económica. La hipótesis es agrupar todo debajo una sola figura, "fusionar todos los ministerios en uno solo", explican. Pero todavía falta hasta que se llegue a una definición. La prioridad es cerrar el acuerdo con el FMI.