Condenaron a Boudou a cinco años de prisión y nunca más podrá volver a ser funcionario

El ex vicepresidente, Amado Boudou, fue condenado a cinco años y diez meses de prisión al ser considerado como autor penalmente responsable de los delitos de "cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función de funcionario público" por el Tribunal Oral Federal 4. Ademásse le dictó una multa a pagar de $90.000, se le prohibió ejercer cargos públicos de por vida y se ordenó su inmediata detención.

Junto con él fueron condenados José María Nuñez Carmona a cinco años y seis meses; Nicolás Ciccone a cuatro años y seis meses; Alejandro Vandenbroele a dos años de prisión en suspenso (debido a que fue arrepentido en la causa), tres años en prisión en suspenso para Rafael Resnick Brenner, y dos años y seis meses de prisión en suspenso para Guido Forcieri. El TOF 4, para evitar que se viralizará una foto de Boudou detenido hizo que se despejara toda la sala para proceder con dicha cuestión.

Boudou dijo sus últimas palabras hoy en el juicio en donde se lo acusa de haber realizado una negociación para quedarse -a través de testaferros- con el control de la empresa Ciccone calcográfica, una de las dos imprentas de billetes nacionales.

“La carga de la prueba estuvo invertida. Hay un relato construido y sobre el cual se originó el intento de cuestión probatoria”, manifestó el ex funcionario al inicio de su declaración en donde remarcó su apreciación de que se trata de una “revancha” por la estatización de los fondos de las AFJP. “No entendía mucho qué quería decir el “no te van a perdonar lo de las AFJP” hasta hoy”, afirmó.

El ex vicepresidente junto a uno de sus abogados defensores.

“Esto se trata de una revancha de clases”, dijo para luego enumerar algunas de las políticas de la administración kirchnerista como fue el caso de la Asignación Universal por Hijo, las jubilaciones a personas sin aportes, entre otras. Sin embargo, a lo largo de su declaración, Boudou no hizo referencia a ninguna de las pruebas en su contra como es el caso de la composición de The Old Fund, su relación con Alejandro Vandrebroele y José María Nuñez Carmona, el plan de pagos extraordinarios que recibió de la AFIP después de la operación dicha sociedad una vez que adquirió Ciccone, la negativa del organismo fiscal para aceptar los pedidos que hicieron los ex dueños de la compañía, entre otros.

La defensa de Boudou, representada por los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, manifestó sus reparos por la integración del Tribunal debido a que entre los jueces se encontró Pablo Bertuzzi, que se está, según la defensa, en el medio de las negociaciones para ocupar un cargo en la Cámara Federal. Rúa intentó hacer ese planteo al inicio de la audiencia. Sin embargo, no se le concedió la palabra hasta después de las últimas palabras de todos los acusados.