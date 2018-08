Crisis educativa: sin acuerdo en las universidades ni en las escuelas bonaerenses

Los docentes de las universidades nacionales rechazaron el aumento del 15% propuesto por el Gobierno por lo que ratificaron la continuidad del paro que comenzó hace tres semanas. Por su parte, los maestros bonaerenses comienzan hoy con un paro de 72 horas.

La propuesta oficial para los universitarios contemplaba un incremento del 15% a partir de septiembre y la conformación de una mesa para analizar subas posteriores.

En la quinta reunión paritaria de la docencia de las universidades nacionales, la presencia del Ministro Finocchiaro no modificó el 15% de ofrecimiento salarial. Cuarto intermedio de la reunión para el miércoles 29 https://t.co/slJ9rv7vSy pic.twitter.com/fwsboka67D — CONADU Histórica (@CONADUHistorica) 27 de agosto de 2018

“La oferta nos sigue dejando por debajo de la inflación”, dijo Luis Tiscornia, secretario general de CONADU Histórica. “La inflación proyectada a octubre supera el 24 por ciento y el objetivo de los gremios docentes es que se mantenga mínimamente el poder adquisitivo de los salarios”.

Además indicaron que con esta propuesta obtienen una pérdida salarial acumulada del 9% entre marzo y septiembre, debido a que la inflación acumulada al mes de agosto supera el 19% y sus salarios aumentaron el 10,8 por ciento.

Declaraciones de @RosselloAnton, secretario adjunto de CONADUH tras la mesa paritaria. Ratificamos el plan de lucha nacional #ParoUniversitario pic.twitter.com/x9MROrx5G5 — CONADU Histórica (@CONADUHistorica) 27 de agosto de 2018

La propuesta inicial fue la que desencadenó el paro universitario en más de 50 instituciones. Allí se ofrecía un incremento del 15% en tres pagos: 5% en mayo; 5,8% en agosto y un 4,2% adicional en octubre.

Pero los gremios sostienen su pedido de un 30% de aumento y una cláusula gatillo que se ajuste según la inflación. Por este desencuentro en las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio hasta el miércoles.

La mesa estuvo conformada por Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, UDA y FAGDUT, el titular del ministerio de Educación Alejandro Finocchiaro y la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela.

Finocchiaro sostuvo, durante una conferencia de prensa, que entendían que debían dar “un mejor aumento”, pero que los sindicatos universitarios también tenían que considerar las “restricciones” presupuestarias.

Finocchiaro instó a los docentes a considerar las "restricciones presupuestarias".

Según informaron desde Educación, el esquema de conversaciones “se llevará cabo a través de mesas técnicas para analizar incrementos salariales superadores de la actual oferta”.

Ante esta situación los docentes universitarios convocan a movilizarse el próximo jueves 30 desde el Congreso de la Nación y en todas las plazas del país.

Paro bonaerense

El gobierno de María Eugenia Vidal propuso a los gremios docentes un aumento salarial del 19% y el pago de material didáctico con el que mejora las propuestas anteriores al 20,7% hasta septiembre. El ofrecimiento realizado el jueves pasado fue rechazado por los maestros quienes hoy comienzan un paro de 72 horas.

Los docentes comienzan hoy una medida de fuerza que durará hasta el jueves.

La suba ofrecida sería pagada en seis tramos, de los cuales cinco ya se efectivizaron en forma de “adelanto”. En septiembre se depositaría el sexto y último adelanto alcanzando la cifra del 19%, que sumado a $ 210 en concepto de material didáctico, asciende a 20,7%, según detalló el portal Mundo Gremial.

La propuesta incluía una reunión en octubre para evaluar el avance inflacionario y cualquier tipo de ajuste en los haberes. Sin embargo, los sindicatos que componen el Frente Gremial Docente Bonaerense (FUDB) rechazaron este ofrecimiento.

La FUDB explicó en un comunicado de prensa que "la propuesta fue rechazada porque no se traduce en un aumento salarial real y no prevé la aplicación de la cláusula gatillo, demanda presentada desde el principio de las negociaciones y que cobra especial importancia frente a la creciente inflación desatada en nuestro país".

El jueves pasado se realizó la reunión número 18 sin alcanzar ningún tipo de acuerdo.

Con respecto a los adelantos ya otorgados indicaron que "denunciamos que las cifras depositadas en forma unilateral no conforman salario y no se computa en los ítems antigüedad, aguinaldo, escalafón, etc. El proceder de la Gobernadora es seguir "negreando" nuestro salario y ha sido una clara estrategia para dilatar el conflicto y no llegar a un acuerdo en negociaciones paritarias".

Asimismo, los maestros plantearon las grandes fallas de infraestructura que tienen los colegios de la provincia, así como la escasez de cupo en los comedores escolares.