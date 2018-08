Cristina Kirchner a Michetti: “A usted le encontraron dinero en su casa y no la allanaron”

En medio del debate en el Senado por el pedido de allanamiento del juez Claudio Bonadio a Cristina Fernández de Kirchner, la actual senadora tomó la palabra y no solo se defendió de las acusaciones, sino que también puso en duda los testimonios de los “arrepentidos” que fueron prestando testimonio frente al magistrado durante las últimas semanas en la causa de los cuadernos de las coimas

La ex presidenta puso en duda los testimonios de los "arrepentidos".

Muy contundente, la ex presidenta sostuvo que esta será “la primera vez que se va a allanar la vivienda de un senador" y aclaró que Bonadio hará algo “inédito” con esta medida. “Es la primera vez que se van a allanar la vivienda de un Senador”, remarcó.

Y siguió: "Voy a ser la primera senadora allanada, fui la primera presidenta mujer y también la primera senadora expulsada del bloque oficialista. Vocación de hacer cosas inéditas tengo como política. A los que creen que yo soy un obstáculo, yo no soy el problema de este Gobierno”.

Cristina Fernández: "Basta que yo diga algo para que salten como leche hervida. No me arrepiento de nada de lo que hice. Me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente" pic.twitter.com/HsuhoYu011 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 22 de agosto de 2018

En ese contexto, disparó contra las políticas económicas y sociales de Cambiemos y aseguró que “el principal problema que tiene este gobierno” son ellos mismos y sus “políticas espantosas”. “No soy yo. Y tampoco soy el problema que algunos hombres de mi partido, porque no puedo ignorar que hay un intenso fuego amigo”, resaltó.

La actual senadora de la Nación sostuvo que hay dirigentes de su mismo partido que la consideran un “obstáculo para llegar no sé a dónde. Si mañana, o en este momento, un rayo me partiera y de mi quedaran solamente esparcidas las cenizas, hay algunos que no llegarían igual nunca con el voto popular a presidente. Pero no soy yo el problema", remarcó.

La mandataria tildó de "nefastas" las políticas de Cambiemos.

Durante su descargo, Cristina aseguró que si ella fuera detenida, la Argentina dejaría de ser gobernable para cualquiera. “La historia de la argentina demuestra que pueden encarcelar gente, pueden meter a todos los opositores, me pueden meter presa. ¿Usted cree que realmente la Argentina va a ser más gobernable?”, se preguntó ante la atenta mirada de Gabriela Michetti.

En esa línea, afirmó: “Me atrevo a decir que no es así. Al contrario, deberían comenzar a intentar rever políticas en lugar de insistir en este tipo de cosas. ¿Realmente creen que los arrepentidos están diciendo la verdad? ¿Creen que la carterización de la obra pública empezó en 2003? ¿En serio creen que se produjo esa reunión de un empresario que dice que lo llamó un ministro?”.

Cristina Fernández: "Yo no soy el problema de este gobierno. El principal problema son ustedes mismos y sus políticas espantosas. No soy yo. Si un rayo me partiera y de mi quedaran las cenizas, hay algunos que no llegarían igual nunca por el voto popular a la presidencia" pic.twitter.com/PnKhA6xvIr — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 22 de agosto de 2018

Y continuó: “En la Argentina que preside Mauricio Macri, el hijo de Franco, el primo de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma de Nicky Caputo, ¿me van a decir en serio?. ¡Qué bárbaro! Empresarios que les aportan a los populistas y los de la AUH les aportan a ustedes”, manifestó, recordándole a Cambiemos la investigación en su contra por los aportantes truchos.

Cristina Kirchner: "A usted Vicepresidenta le encontraron plata y no la allanaron" pic.twitter.com/pS4EYuz0IA — C5N (@C5N) 22 de agosto de 2018

Por último, la ex jefa de Estado aseguró que “Basta que yo diga algo para que salten como leche hervida. No me arrepiento de nada de lo que hice. Me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente" y disparó contra Michetti: "A usted Vicepresidenta le encontraron plata en su casa y no la allanaron".