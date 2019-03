Cristina Kirchner publicó el parte médico de Florencia: punto por punto, qué tiene

La ex presidenta compartió el documento antes de regresar a la Argentina.

Después de una semana de estadía en Cuba, Cristina Kirchner emprendió el regreso a la Argentina. Antes de subirse al avión, la ex presidenta compartió el resumen de la historia clínica de su hija, Florencia, quien permanece bajo tratamiento en el país caribeño. Luego de las críticas que recibió por el video que grabó antes de viajar, la decisión de hacerlo público respondió, según la senadora, a un pedido de su propia hija.

Florencia Kirchner permanece con tratamiento médico en Cuba.

"El viernes, en Tribunales, presentaremos el resumen de la historia clínica de Florencia donde se detallan los diagnósticos médicos sobre su salud. Fue ella, en virtud de las mentiras y falsedades publicadas en estos días, quien me pidió que se conozcan públicamente", compartió la ex mandataria desde su cuenta de Twitter.

El documento médico que compartió Cristina Kirchner desde Cuba.

De acuerdo al resumen de la historia clínica, firmado por los doctores Roberto Castellanos Gutiérrez y Charles Hall Smith, el diagnóstico central de Florencia es: "Trastorno de estrés postraumático". Además, el documento enumeró otros cinco diagnósticos satelitales. A continuación, el detalle completo:

Síndrome purpúrico en estudio

Se trata de una disminución de las plaquetas de la sangre. El paciente puede sufrir la aparición de manchas en la piel, debido a que la sangre se presenta muy líquida y atraviesa los vasos.

Polineuropatía sensitiva desmielinizante de etiología desconocida

Es un trastorno neurológico caracterizado por debilidad progresiva y función sensorial alterada en las piernas y los brazos.

Amenorrea en estudio

Ausencia del ciclo menstrual. Puede responder a un embarazo, un trastorno hormonal o problemas alimentarios.

Linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada

Se trata de un edema que se produce porque la linfa (el plasma) presenta un retorno venoso aumentado. Se presenta como una hinchazón.

Además, el parte médico señala el "bajo peso corporal" de la paciente y advierte que la recomendación es "no viajar en avión". En tanto, el tratamiento, llevado a cabo en el Centro de Investigación Médico-Quirúrgicas de La Habana, es "ambulatorio".

La dura crítica de Cristina Kirchner contra el "tándem partido judicial-medios de comunicación"

"Piensa que de este modo terminará el circo de violencia sobre ella y su estado de salud. No sé. La verdad es que me hubiera gustado no tener que hacerlo, pero es tanto el odio y la violencia que ejercen contra su persona, que tal vez tenga razón", analizó, aunque de inmediato disparó: "En realidad, sabiendo cómo funciona el tándem Partido judicial - Medios de comunicación, ni bien se presente el certificado en mesa de entrada, sólo es una cuestión de tiempo su filtración a los medios y su difusión masiva. Así está hoy la Argentina".

Por último, Cristina le agradeció al cuerpo médico que atiende a su hija, al Gobierno cubano y a los mensajes de cariño que recibió desde la Argentina: "Para los médicos y auxiliares que trabajan en el CIMEQ de La Habana, todo mi reconocimiento y agradecimiento. Especialmente al Dr. Roberto Castellanos Gutiérrez y al Dr. Charles Hall Smith, por su capacidad pero sobre todo por su humanidad. A todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su afecto y su fuerza, muchísimas gracias de corazón. Y finalmente, a las autoridades de la República de Cuba. Gracias infinitas por toda su solidaridad".